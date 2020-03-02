Коронавирус может вызвать рецессию мировой экономики
На фоне опасений относительно места следующей вспышки коронавируса и роста смертельных случаев, улицы опустошаются от туристов, сотрясаются экономики стран и переписываются реалии повседневной жизни.
"Если предположить, что существует гораздо больше случаев с отсутствием или очень легкими симптомами, «показатель летальности может быть значительно меньше 1%», - рассказывают представители здравоохранения США. Это сделало бы коронавирус похожим на тяжелый сезонный грипп, чем на "генетических кузенов" SARS (тяжелый острый респираторный синдром) или MERS, (ближневосточный респираторный синдром)", - пишет издание MedicalXpress.
Тем не менее, нарастают опасения, что длительные карантины, сбои в цепочках поставок, резкое сокращение туризма и деловых поездок могут ослабить мировую экономику или даже вызвать рецессию.
Мировую экономику ожидает рецессия?Появляется все больше свидетельств огромных затрат и экономических потрясений, вызванных коронавирусом в Китае. Новый отчет показывает резкое снижение китайского производства в феврале после того, как власти закрыли существенную часть производств для сдерживанию распространения вируса. Это уже нанесло значительный ущерб второй по величине экономики мира - произошло резкое падение мировых фондовых рынков на фоне опасений распространения коронавируса.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о чрезвычайном экономическом пакете на сумму 270 миллиардов иен ($ 2,5 миллиарда), чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. На пресс-конференции он заявил, что Япония находится на критическом этапе, чтобы определить, сможет ли страна контролировать вспышку в преддверии летней Олимпиады в Токио.
Медикфорум писал, что коронавирус не страшен домашним животным.
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