Коронавирус не передается через продукты питания
Не стоит беспокоиться по поводу заражения коронавирусом 2019-nCoV через пищу – посредством продуктов питания он не передается. Заявление об этом прозвучало со стороны Федерального министерства сельского хозяйства и продовольствия в Германии.
Как сообщает MedikForum.ru, глава ведомства, министр Юлия Клекнер констатировала, что коронавирус не передается через продукты питания, апеллируя к результатам исследования проблемы, выполненного Федеральным институтом оценки рисков (BfR).
До сих пор, отметила она, ни в одном из случаев не было доказано, что заболевшие были заражены новым коронавирусом при употреблении в пищу каких-то продуктов. Также ученые не получали сообщений или свидетельств о том, что через пищу людям передавались другие вирусы группы Corona.
«По имеющимся на сегодня сведениям, крайне маловероятно, что продукты питания, могут быть источником инфекции новым коронавирусом. Основной причиной этого является относительно низкая экологическая стабильность вирусов», - сказала Клекнер.
Коронавирусы были впервыевыявлены в середине 1960-х годов. Инфицирование ими вызывает разные симптомы, от безвредных простуд до потенциально смертельных заболеваний, таких как MERS (ближневосточный респираторный синдром) и SARS (тяжелый острый респираторный синдром).
Новый коронавирус впервые дал знать о себе в конце 2019 года вспышкой в китайском мегаполисе Ухань, откуда начал быстро распространяться по миру. Пока известно, что он передается от человека к человеку - основным путем передачи является капельная инфекция. Через продукты, судя по заверению немецких экспертов, он не передается.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Роспотребнадзором был определен порядок действий при подозрении на заражение коронавирусом.
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