Молекула апельсинового сока нобилетин поможет в борьбе с ожирением - исследование

Механизм действия

«Мы показали, что можем вмешиваться нобилетином в метаболические процессы», - сказал профессор Шулиха Мюррей Хафф. У мышей, с набором негативных симптомов ожирения, мы использовали нобелитин, чтобы обратить вспять симптомы и начать регрессирование образования бляшек в артериях (атеросклероз)».

Испытания на людях

«Ожирение и связанные с ним метаболические синдромы являются огромным бременем для нашей системы здравоохранения, и у нас очень мало вмешательств, которые, как было показано, работают эффективно», - сказал Хафф. «Мы должны продолжить этот акцент на открытии новой терапии».