Молекула апельсинового сока нобилетин поможет в борьбе с ожирением - исследование
Эквивалент двух с половиной стаканов апельсинового сока может обратить вспять ожирение и снизить риск сердечных заболеваний и диабета - преимущество, которое западные исследователи приписывают нобилетину, молекуле, содержащейся в апельсинах и мандаринах.
Исследование, проведенное Школой медицины и стоматологии им. Шулиха, показало, что мыши, получающие рацион с высоким содержанием жиров и холестерина, которым также давали нобилетин, были значительно худее и имели пониженные уровни резистентности к инсулину и липидов в крови по сравнению с мышами, получающими насыщенные жиры без нобилетин.
Механизм действияИсследование «Цитрусовый флавоноид нобилетин обеспечивает защиту от метаболической дисрегуляции у мышей с высоким содержанием жира, независимо от AMPK», опубликовано в журнале Lipid Research.
«Мы показали, что можем вмешиваться нобилетином в метаболические процессы», - сказал профессор Шулиха Мюррей Хафф. У мышей, с набором негативных симптомов ожирения, мы использовали нобелитин, чтобы обратить вспять симптомы и начать регрессирование образования бляшек в артериях (атеросклероз)».Исследователи выдвинули гипотезу, что молекула действует на пути, регулирующий то, как жир обрабатывается в организме. Этот регулятор, называемый AMP Kinase, «включает» механизм сжигающий жиры для выработки энергии, и блокирует производство жиров.
Испытания на людяхСледующий шаг - перенести эти исследования на людей, чтобы определить, оказывает ли нобилетин такой же положительный метаболический эффект в исследованиях на людях.
«Ожирение и связанные с ним метаболические синдромы являются огромным бременем для нашей системы здравоохранения, и у нас очень мало вмешательств, которые, как было показано, работают эффективно», - сказал Хафф. «Мы должны продолжить этот акцент на открытии новой терапии».
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