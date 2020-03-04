"Карантин, а не вакцина остановит коронавирус" - профессор Массимо Галли возразил Трампу
Мир не должен ожидать, что вакцина остановит распространение нового коронавируса, а должен проглотить «горькую пилюлю» карантинных мер, предупредил во вторник ведущий итальянский исследователь, профессор Массимо Галли.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что сказал руководителям ведущих фармацевтических компаний «ускорить то, что они делают с точки зрения вакцины от коронавируса».
Трамп также опроверг предположение о том, что проведение крупных агитационных митингов было неразумно во время распространения коронавируса, назвав его «очень безопасным».
Но профессор Массимо Галли, директор Института биомедицинских исследований в Милане, чья команда изолировала итальянский штамм вируса в прошлом месяце, сказал AFP, что все с точностью до наоборот.
«Я был бы очень рад, если бы было подтверждено, что вакцина от коронавируса может быть готова к апрелю. Но я думаю, что эта эпидемия не остановится благодаря вакцине которая никогда не появляется достаточно скоро», - сказал Галли.
Карантин необходим
"Это горькая пилюля, но карантинные меры и ограничение отдельных передвижений в наиболее пострадавших районах поможет остановить распространение коронавируса".Италия перенесла главный удар европейской эпидемии: с 22 февраля зарегистрировано более 2000 случаев инфицирования и 52 смертельных случая от коронавируса.
Средиземноморская страна с численностью 60 миллионов человек, изолировала 11 городов в северном эпицентре, где около 50 000 жителей не могут выехать.
Церкви, бары, библиотеки, школы, музеи и ратуши были закрыты в карантинной зоне. Школы, музеи и церкви закрыты в регионе Ломбардия, где зарегистрировано 38 смертей, и в соседних районах вокруг Болоньи и Венеции. Профессор утверждает, что рано говорить, сработали ли эти меры.
«Мы не узнаем об этом скоро. Это займет дни, и я надеюсь, что не недели».
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