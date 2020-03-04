"Карантин, а не вакцина остановит коронавирус" - профессор Массимо Галли возразил Трампу

«Я был бы очень рад, если бы было подтверждено, что вакцина от коронавируса может быть готова к апрелю. Но я думаю, что эта эпидемия не остановится благодаря вакцине которая никогда не появляется достаточно скоро», - сказал Галли.

Карантин необходим

"Это горькая пилюля, но карантинные меры и ограничение отдельных передвижений в наиболее пострадавших районах поможет остановить распространение коронавируса".

«Мы не узнаем об этом скоро. Это займет дни, и я надеюсь, что не недели».