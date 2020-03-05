К чему приводит стресс на работе и недосып

"Сон должен быть временем отдыха, расслабления и восстановления энергии. Если у вас стресс на работе, то, соответственно, хороший сон помогает быстро восстановиться. Нарушение режима, особенно в сочетании с гипертонией, грозит новыми проблемами со здоровьем", - пояснил профессор Карл-Хайнц Ладвиг.

"Поддержание сна является самой распространенной проблемой у людей со стрессовой работой. Они часто просыпаются в четыре часа утра и начинают думать о том, как лучше решить проблемы на работе. Когда человек страдает от стрессов на производстве и плохого сна в течение многих лет, то это в итоге приводит к потере энергетических ресурсов и, возможно, к ранней смерти", - подвел итог Ладвиг.

Под стрессом на работе исследователи подразумевают ситуации, когда к сотрудникам предъявляются слишком высокие требования, однако они лишены возможности самостоятельного принятие решений. По мнению ученых, проблемы со сном вызывают именно постоянные навязчивые мысли о работе.