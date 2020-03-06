Вредное воздействие стресса во время беременности длиться всю жизнь
Стресс во время беременности опаснее, чем считалось. Это подтверждено исследованием на мышах. Мыши, подверженные стрессу в утробе матери, и вскоре после рождения, могут ожидать пожизненную недостаточность иммунной системы, которая препятствует способности отразить инфекции и рак, сообщают исследователи Йельского университета 5 марта в журнале Cell.
В новом исследовании ученые отслеживали в течение всей жизни физиологические изменения, которые испытывали мыши, получавшие жидкий раствор, содержащий глюкокортикоидный гормон стресса в утробе матери или вскоре после рождения. Глюкокортикоиды - естественные гормоны, которые уменьшают воспаление и способствуют быстрому адаптации младенцев и взрослых к опасностям окружающей среды - голод или насилие. Врачи используют их для лечения астмы и аутоиммунных заболеваний, вызванных гиперактивной иммунной системой.
Но, как выяснили исследователи, воздействие гормона стресса на ранних этапах жизни может навсегда изменить многие реакции иммунной системы, уменьшая способность организма предотвращать бактериальные инфекции и бороться с опухолями.
Результаты исследованияАвторы зарегистрировали множество физиологических изменений, которые произошли у мышей, получавших глюкокортикоиды - они имели серьезные последствия на всю оставшуюся жизнь. Взрослые мыши, подвергшиеся воздействию, были более восприимчивы к бактериальным инфекциям и опухолям, чем мыши, не подвергавшиеся воздействию. Одним из специфических физиологических изменений было снижение активности ключевой Т-клетки, реагирующей на патогены.
Авторы говорят, что исследование помогает объяснить, почему люди сильно различаются по способности отражать инфекции. Это также объясняет социальный феномен, встречающийся на протяжении истории человечества - акцент на защите женщин от стресса во время беременности.
«Во всех культурах предпринимаются попытки защитить женщин от стресса во время беременности. Эффекты стресса в молодости не исчезают», - говорится в исследовании.
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