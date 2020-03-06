Вредное воздействие стресса во время беременности длиться всю жизнь

Вредное воздействие стресса во время беременности длиться всю жизнь

Стресс во время беременности опаснее, чем считалось. Это подтверждено исследованием на мышах. Мыши, подверженные стрессу в утробе матери, и вскоре после рождения, могут ожидать пожизненную недостаточность иммунной системы, которая препятствует способности отразить инфекции и рак, сообщают исследователи Йельского университета 5 марта в журнале Cell.

В новом исследовании ученые отслеживали в течение всей жизни физиологические изменения, которые испытывали мыши, получавшие жидкий раствор, содержащий глюкокортикоидный гормон стресса в утробе матери или вскоре после рождения. Глюкокортикоиды - естественные гормоны, которые уменьшают воспаление и способствуют быстрому адаптации младенцев и взрослых к опасностям окружающей среды - голод или насилие. Врачи используют их для лечения астмы и аутоиммунных заболеваний, вызванных гиперактивной иммунной системой.

Но, как выяснили исследователи, воздействие гормона стресса на ранних этапах жизни может навсегда изменить многие реакции иммунной системы, уменьшая способность организма предотвращать бактериальные инфекции и бороться с опухолями.

Результаты исследования

Авторы зарегистрировали множество физиологических изменений, которые произошли у мышей, получавших глюкокортикоиды - они имели серьезные последствия на всю оставшуюся жизнь. Взрослые мыши, подвергшиеся воздействию, были более восприимчивы к бактериальным инфекциям и опухолям, чем мыши, не подвергавшиеся воздействию. Одним из специфических физиологических изменений было снижение активности ключевой Т-клетки, реагирующей на патогены.

Авторы говорят, что исследование помогает объяснить, почему люди сильно различаются по способности отражать инфекции. Это также объясняет социальный феномен, встречающийся на протяжении истории человечества - акцент на защите женщин от стресса во время беременности.
«Во всех культурах предпринимаются попытки защитить женщин от стресса во время беременности. Эффекты стресса в молодости не исчезают», - говорится в исследовании.

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Теги : стресс, беременность
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