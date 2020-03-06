Люди, от которых пахнет сигаретами, вредят здоровью окружающих

женщина с сигаретой

Частицы табачного дыма не выветриваются со временем, а оседают на одежде и теле курильщиков, впоследствии выделяясь в окружающее пространство. Ученые сделали сенсационное открытие, суть которого заключается в том, что в даже не накуренных помещениях концентрация табачных частиц может создавать угрозу для здоровья.

Раньше нам было известно о том, что существует активное и пассивное курение. Эксперты выделили еще и «третичный» способ курения, когда мы вдыхаем частицы дыма, которые остались на предметах мебели, одежде, оконных шторах. Даже в комнате, где не курили, множество вредных химических соединений, которые влияют на наш организм. Это зависит от того, кто заходил в помещение.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые провели эксперимент в кинотеатре. В помещении не курили на протяжении 15 лет, однако с приходом зрителей количество летучих органических соединений, из которых состоит табачный дым, существенно увеличилось с приходом зрителей.
Теги : сигареты, курение, вредные привычки
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые рассказали, как влияет на людей карантин


Люди, от которых пахнет сигаретами, вредят здоровью окружающих