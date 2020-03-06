Люди, от которых пахнет сигаретами, вредят здоровью окружающих

Раньше нам было известно о том, что существует активное и пассивное курение. Эксперты выделили еще и «третичный» способ курения, когда мы вдыхаем частицы дыма, которые остались на предметах мебели, одежде, оконных шторах. Даже в комнате, где не курили, множество вредных химических соединений, которые влияют на наш организм. Это зависит от того, кто заходил в помещение.Чтобы подтвердить свою теорию, ученые провели эксперимент в кинотеатре. В помещении не курили на протяжении 15 лет, однако с приходом зрителей количество летучих органических соединений, из которых состоит табачный дым, существенно увеличилось с приходом зрителей.