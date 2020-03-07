Ученые установили связь между куриными яйцами и болезнями сердца
В Гарвардском университете 34 года наблюдали за пациентами, чтобы сделать очевидный вывод.
В Школе общественного здравоохранения Гарвардского университета подведены итоги одного из самых масштабных исследований, продолжавшегося 34 года. Все это время медики бдительно следили за диетой добровольцев, употреблявших в пищу куриные яйца.
За столь долгий срок под наблюдение попало более 200 тысяч человек, у которых на начальном этапе исследования не было выявлено сколько-нибудь серьезных хронических заболеваний. Всем им предписывалось регулярно есть яйца, чтобы выяснить, как они влияют на здоровье.
- Употребление одного яйца в день не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, вы можете съесть на завтрак и два яйца, но не чаще двух-трех раз в неделю, - дал свое заключение заведующий кафедры питания в Школе общественного здравоохранения имени Чана Гарвардского университета доктор Фрэнк Ху.
Таким образом в очередной раз доказано, что куриные яйца являются одним из самых безопасных продуктов. Содержание в них холестерина никак не влияет на уровень холестерина в крови человека, потому что это разный холестерин.
Более того, долгосрочное исследование показало, что замена красного мяса и обработанных продуктов на яйца приводит к снижению риска сердечных недугов. Об этом заявила старший научный сотрудник Лаборатории сердечно-сосудистого питания в Университете Тафтса Алиса Лихтенштейн.
И все же определенной категории людей следует относиться к яйцам с большой осторожностью. Как можно реже стоит их употреблять в пищу больным сахарным диабетом, потому как в данном случае был зафиксирован повышенный риск развития болезней сердца в связи с употреблением этого продукта.
Ранее сообщалось, что согласно данным, которые были получены американскими учеными из Университета Пердью, при употреблении овощей вместе с яйцами значительно повышается усвоение организмом полезных веществ. В частности, количество антиоксидантных веществ каротиноидов, содержащихся в помидорах, салате и моркови при их употреблении вместе с яйцом может быть увеличено до девяти раз, заключили специалисты.
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