Стало известно, сколько яиц в день можно съесть без вреда для здоровья

Оказывается, съедать ежедневно можно не больше одного яйца – именно такая порция исключает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявили американские ученые.Свои умозаключения они основывают на результатах исследований, в которых приняли участие более двухсот тысяч человек. К моменту начала исследования эти люди ничем серьезным не болели.За состоянием их здоровья ученые наблюдали на протяжении 34 лет . В частности, эксперты пристально следили за рационом питания добровольцев. Они открыли, что люди съедали в неделю не более пяти яиц – это допустимое количество, которое не представляет серьезной угрозы для здоровья. Оно не создает рисков инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца.Однако, употребление яиц может навредить людям, которые болеют диабетом второго типа.