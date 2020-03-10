Замороженные фрукты оказались полезнее свежих

"С точки зрения сохранения продуктов заморозка является лучшим способом. Таким образом, все полезные соединения, которые есть с свежих зрелых плодах, доступны человеку после разморозки", - сообщил автор исследования Али Бузари.

"Собранные на пике зрелости фрукты, которые планируется потом заморозить, могут содержать на 10%-50% больше питательных веществ, чем фрукты с рынка или из супермаркета", - раскрыл информацию представитель Министерства сельского хозяйства США Джин Лестер.

Это объясняется тем, что фрукты и овощи для заморозки выбирают в период их максимальной зрелости, чтобы количество минералов и витаминов являлось максимальным. А продукцию для продажи в свежем виде срывают еще недозрелой, чтобы она не испортилась в процессе доставки и продажи.