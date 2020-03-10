Замороженные фрукты оказались полезнее свежих
Ученые из Университета штата Северная Каролина определили, что замороженные овощи содержат на 50% больше витаминов и минералов, чем свежие.
"С точки зрения сохранения продуктов заморозка является лучшим способом. Таким образом, все полезные соединения, которые есть с свежих зрелых плодах, доступны человеку после разморозки", - сообщил автор исследования Али Бузари.
Это объясняется тем, что фрукты и овощи для заморозки выбирают в период их максимальной зрелости, чтобы количество минералов и витаминов являлось максимальным. А продукцию для продажи в свежем виде срывают еще недозрелой, чтобы она не испортилась в процессе доставки и продажи.
"Собранные на пике зрелости фрукты, которые планируется потом заморозить, могут содержать на 10%-50% больше питательных веществ, чем фрукты с рынка или из супермаркета", - раскрыл информацию представитель Министерства сельского хозяйства США Джин Лестер.
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