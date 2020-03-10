Власти Ставрополья готовы принять все меры для защиты здоровья жителей

Власти Ставрополья готовы принять все меры для защиты здоровья жителей
МедикФорум узнал, что на еженедельном рабочем совещании в Правительстве Ставропольского края губернатором региона был поднят вопрос об отмене массовых мероприятий, связанных с прибытием на Ставрополье большого числа гостей из других регионов и зарубежных стран.

Владимир Владимиров прокомментировал, что в условиях мирового распространения коронавируса проведение массовых мероприятий, особенно международного характера, нужно максимально ограничить в Ставропольском крае.

– Это нужно, чтобы защитить жителей края. Нельзя рисковать здоровьем людей, – было озвучено губернатором региона на заседании.

Губернатор Владимир Владимиров дал отдельное поручение по проведению регулярной дезинфекции в местах массового пребывания людей и общественных территориях.

Также на совещании озвучено, что регион закупит дополнительно тепловизоры для измерения температуры бесконтактным методом у людей.

Что касается майских мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы, они пройдут в Ставропольском крае, но возможно будут отменены и скорректированы мероприятия регионального уровня.

Министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров отчитался, что медицинские специалисты региона ежедневно с сотрудниками Роспотребнадзора осуществляют наблюдение за гражданами, прибывающими на Ставрополье из Китая, Италии, Ирана и других стран. У них взяты пробы на коронавирус. Результаты отрицательные.

В Ставропольском крае случаев заболевания коронавирусом не выявлено.

Ранее МедикФорум сообщал, что в Госдуме Российской Федерации рассмотрят законопроект о сдерживании цен при угрозе эпидемий.
Теги : коронавирус, Ставропольский край
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Власти Ставрополья готовы принять все меры для защиты здоровья жителей


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