Грипп и коронавирус: похожие симптомы, разные страхи

Различия симптомов

Простуда

"Простуда начинается только с боли в горле, кашля, насморка, заложенности носа, и температура умеренная", - сказал доктор Гэри Лерой, президент Американской академии семейных врачей.

Грипп

"Грипп действительно сбивает тебя как автобус, люди могут начать день хорошо, но к полудню чувствуют себя ужасно", - сказал Лерой.

Коронавирус