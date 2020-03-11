Грипп и коронавирус: похожие симптомы, разные страхи
Это грипп, простуда или новый коронавирус? Пациенты и врачи разбирают признаки заболевания, чтобы выяснить, кому нужны какие анализы или уход.
Грипп убивает около 0,1% тех, кого он заражает, но это все еще сотни тысяч людей каждый год, потому что он заражает миллионы.
Исследователи все еще пытаются понять, насколько смертоносен новый коронавирус. Уровень смертности от коронавируса неизвестен точно, случаи, выявленные в первую вспышку, были наиболее тяжелыми, люди с легкими симптомами или без симптомов не проходят тестирование, а иногда перегруженные больницы испытывают трудности в уходе за больными. В различных отчетах смертность оценивается от 1% до 4%, в зависимости от местоположения.
У большинства людей, зараженных новым коронавирусом, появляются легкие или умеренные симптомы, и они выздоравливают примерно через две недели.
Различия симптомовГрипп, простуда и коронавирус часто имеют определенные симптомы, но различия в интенсивности и в том, как они появляются.
Простуда
"Простуда начинается только с боли в горле, кашля, насморка, заложенности носа, и температура умеренная", - сказал доктор Гэри Лерой, президент Американской академии семейных врачей.
ГриппСимптомы гриппа более интенсивны, обычно появляются внезапно. Они включают высокую температуру, сильное истощение, боли в мышцах или теле, сухой кашель и озноб, насморк.
"Грипп действительно сбивает тебя как автобус, люди могут начать день хорошо, но к полудню чувствуют себя ужасно", - сказал Лерой.
КоронавирусСимптомы коронавируса появляются медленнее. По данным Всемирной организации здравоохранения, они обычно включают жар, сухой кашель и заметную одышку. В меньшинстве случаев развивается пневмония, и эта болезнь особенно беспокоит пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями: высокое давление, ожирение, диабет или болезни сердца.
Исследование госпитализированных пациентов в Китае показало, что примерно у половины не было высокой температуры, когда они были приняты, но почти у всех развилась позже.
Медикфорум писал о связи ожирения и гипертонии.
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