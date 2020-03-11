В Ставропольском крае выявлено куриное мясо с антибиотиками
В суде города Невинномысска на Ставрополье рассмотрено дело в отношении ООО «Птицекомбинат». Как стало известно МедикФорум, организация неоднократно нарушала Технические регламенты производства.
В декабре прошлого года инспектор отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике установил, что продукция организации ООО «Птицекомбинат», находящаяся в Благодарненском районе Ставропольского края, имеет ряд нарушений.
Проверка продукции проводилась ФГБУ «Белгородская МВЛ», ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» и ФГБУ «Ставропольская МВЛ». Было выявлено, что субпродуктах печени и сердцах, в замороженных тушках цыплят без шеи и потрохов, в замороженном мясе птицы и в бедре цыплёнка бройлера для жарки торговой марки «Благояр» выявлено присутствие антипаразитарного препарата из ряда кокцидиостатиков - клопидола. При плановом применении таких препаратов их изымают из корма за несколько дней перед убоем. Наличие данных веществ в продукции говорит о нарушении технических регламентов, прокомментировали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Также специалистами был выявлен препарат энрофлоксацин - антимикробное средство широкого спектра действия, его обнаружили в печени, субпродуктах и сердцах, а также замороженных тушках цыплят. Присутствие кокцидиостатиков никарбазина и ампролиума выявлено в замороженных тушках цыплёнка бройлера всё той же торговой марки. При нормативном значении это не допускается.
В отношении организации было возбуждено 5 дел об административных правонарушениях по статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов к продукции, либо к производству, повлёкшее причинение вреда жизни или здоровью граждан» и назначен штраф 100 000 рублей.
Директор организации пытался обжаловать эти постановления, но суд оставил эти заявления без удовлетворения.
Ранее МедикФорум сообщал, что бывшую медсестру, заразившую ВИЧ-инфекцией пять пациентов, осудили на Ставрополье.
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