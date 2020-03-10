Производитель сливочного масла на Ставрополье делал его с нарушениями

Организации-изготовителю выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на это сливочное масло.

На территории региона осуществляются государственные работы по пищевой безопасности и государственному мониторингу. Проверку осуществляют сотрудники Межрегионального Управления Россельхознадзора.Под очередную проверку в республике Крым попали пробы молочной продукции, а именно сливочного масла с массовой долей жира 82,5%, производителем которого является кисловодское предприятие.Сливочное масло является довольно популярным продуктом среди населения. Этот продукт содержит жирные кислоты, необходимые для поддержания здоровья человеческого организма. В отличие от «брата» маргарина, в котором присутствуют транс-жиры.По результатам исследования было выявлено несоответствие по показателю качества жирно-кислотного состава. Это говорит о нарушении требований Технических регламентов «О безопасности молока и молочной продукции», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии и «О безопасности пищевой продукции», утверждённого Решением комиссии Таможенного союза.Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольском крае действует специальная краевая программа, по которой жители, страдающие наркоманией и (или) токсикоманией, могут пройти бесплатное лечение и реабилитацию.