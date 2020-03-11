ВОЗ поясняет, за какое время может выздороветь заболевший коронавирусом человек

«Людям, которые страдают от очень тяжелой формы болезни, для выздоровления могут потребоваться месяцы», – добавил Майк Райан.

Как сообщает MedikForum.ru, данной информацией поделился исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. По словам представителя ВОЗ, для полного выздоровления человека после заражения коронавирусной инфекцией необходимо до 6 недель.Эксперт пояснил, что именно является критерием исцеления. У пациента отсутствует симптомы, а два его последовательных теста на вирус, сделанные по крайней мере с интервалом в один день, - отрицательные. В то же время некоторые страны могут оценивать выздоровление по-разному, добавил он.В ВОЗ напоминают, что пока не существует лекарств для лечения коронавируса, но при должном уходе и симптоматическом лечении заразившиеся могут выздороветь.По последним данным, большинство жертв заражения коронавирусной инфекцией были жителями Китая. На втором месте по смертности Италия, затем идут Иран и Южная Корея.Ранее портал MedikForum.ru писал об основных ошибках , допускаемых при мытье рук в виде профилактики коронавирусной инфекции.