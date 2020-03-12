Доктор Комаровский сообщил, как защитить пожилых людей от нового коронавируса

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как защитить пожилых людей от коронавируса. Последние исследования показали, что за проникновение коронавируса в клетки отвечает важный белок ACE2, который в организме человека становится активнее с возрастом. Также ученые установили, что на восприимчивость к вирусу могут влиять препараты для лечения гипертонической болезни, которые часто принимают пожилые люди. Кроме того, организм с возрастом, как правило, ослаблен в целом и иммунная система в частности.





«Всех, кого можно сейчас отправить на дачу — отправьте на дачу. И скажите сидеть там до сентября и не высовываться. Должен работать институт волонтерства: доставка продуктов пожилых людям. Сейчас социальные службы и Министерство финансов должны подумать о том, чтобы старики получали свои пенсии дома, а не шастали по всяким сберкассам и фондам. Пусть сидят и вызывают на дом врачей, а не ходят по поликлиникам. Также их родственникам нужно позаботиться о запасе лекарств, чтобы у пожилых людей не было повода лишний раз идти в аптеку», - сказал врач.





Также Комаровский добавил, что поводов для сильной паники нет, так как большинство заразившихся коронавирусом должны перенести болезнь достаточно легко. Но карантинные мероприятия в стране необходимы, сообщает «Экспресс газета».