Интервальное голодание меняет ферменты печени и помогает предотвратить болезни
Ученые использовали современные аналитические инструменты, чтобы понять, как интервальное голодание действует на печень. Полученные результаты помогут ученым и врачам, занимающимся исследованиями рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, разработать новые меры по снижению риска и выявить оптимальные интервалы между голоданием.
В экспериментах с мышами исследователи во главе с доктором Марком Лэрансем в Университете Сиднея определили, как разные периоды голодания затрагиваемые белки в печени, показывая неожиданное влияние на метаболизм жирных кислот и удивительной роли регулятора белка, который контролирует многие биологические пути в печени и других органах.
«Голодание может быть эффективным вмешательством для лечения болезней и улучшения здоровья печени. Раньше мы не знали, как оно перепрограммирует белки печени, которые выполняют разнообразные важные метаболические функции», - сказал доктор Лэранс, из Института рака Новый научный сотрудник NSW в Центре Чарльза Перкинса.
Как интервальное голодание регулирует белки печени, жирные кислоты и выработку инсулинаВ частности, исследователи обнаружили, что белок HNF4- (альфа), который регулирует гены печени, играет ранее неизвестную роль.
"Впервые мы показали, что HNF4- (альфа) ингибируется при прерывистом голодании. Это имеет последующие последствия, такие как снижение содержания белков крови при воспалении или влияние на синтез желчи. Это помогает объяснить ранее известные факты об интервальном голодании".
Ученые обнаружили, что голодание каждый второй день, изменяет метаболизм жирных кислот в печени. Это знания можно применять для улучшения толерантности к глюкозе и регуляции диабета.
«Используя эти данные о мышах, мы теперь можем создать улучшенные модели поста для улучшения здоровья человека».
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