Интервальное голодание меняет ферменты печени и помогает предотвратить болезни

«Голодание может быть эффективным вмешательством для лечения болезней и улучшения здоровья печени. Раньше мы не знали, как оно перепрограммирует белки печени, которые выполняют разнообразные важные метаболические функции», - сказал доктор Лэранс, из Института рака Новый научный сотрудник NSW в Центре Чарльза Перкинса.

Как интервальное голодание регулирует белки печени, жирные кислоты и выработку инсулина

"Впервые мы показали, что HNF4- (альфа) ингибируется при прерывистом голодании. Это имеет последующие последствия, такие как снижение содержания белков крови при воспалении или влияние на синтез желчи. Это помогает объяснить ранее известные факты об интервальном голодании".

«Используя эти данные о мышах, мы теперь можем создать улучшенные модели поста для улучшения здоровья человека».