Ученым удалось сфотографировать как коронавирус связывается с клетками в легких
Команда исследователей из Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу, Университета Вестлейк и Университета Цинхуа создала изображение коронавируса SARS-CoV-2 с высоким разрешением во время начальной фазы заражения человеческой клетки. В статье, опубликованной в журнале Science, группа описывает, как они запечатлели изображение и что оно показало.
Нынешняя эпидемия коронавируса технически известна как распространение болезни COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2. По мере его распространения ученые по всему миру работают над тем, чтобы лучше понять его, разрабатывая вакцину.
Разница между коронавирусом и атипичной пневмониейС этой целью команда в Китае сфотографировала вирус на начальных этапах заражения. Исследование основано на недавней работе, проделанной объединенной командой из Университета Техаса в Остине и Национального института здоровья (США). Они обнаружили, что белок вируса, известный как белок спайк, был лучше способен связываться с белком ACE2 у людей, чем вирус, ответственный за вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.
Чтобы узнать больше о том , как вирус связывается, исследователи использовали крио электронной микроскопии для захвата изображений белка ACE2 до заражения и на начальных стадиях инфицирования ТОРС-коронавирус-2 вируса.
Белок ACE2 - фермент, который играет роль в превращении гормона ангиотензина в активное состояние, позволяя ему сужать кровеносные сосуды и контролировать артериальное давление. Он содержится в сердце, кишечнике, почках и, что самое важное в контексте коронавируса - в легких.
Причина, по которой он играет большую роль в вирусных инфекциях, заключается в том, что он помогает транспортировать аминокислоты через клеточные мембраны.
Процесс создание изображенийЧтобы получить новые изображения, ученые создали одно с высокой концентрацией белка ACE2, а другое - с высокой концентрацией белка и живых вирусов. Затем быстро заморозили образцы, чтобы удержать их на месте, и пустили по ним электроны. Процесс привел к созданию нескольких 2-D изображений, которые они объединили, чтобы сформировать 3-D изображения.
Эта работа важна для создания эффективной вакцины против коронавируса.
Медикфорум писал, что из-за короновируса в Новосибирской области могут отменить несколько мероприятий.
Оставить комментарий