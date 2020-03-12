4 способа предотвратить коронавирус по мнению эпидемиолога-инфекциониста из США
Эпидемиолог-инфекционист профессор Амир Росс (Университет Джорджа Мейсона, США) считает, что предотвратить новый коронавирус не помогает употребление каких-то определенных продуктов, но комплекс профилактических мер, включая питание, может помочь повысить устойчивость иммунитета и не заразиться.
Как сообщает MedikForum.ru, коронавирус COVID-19 уже проник во многие города США. Как и другие коронавирусы он может вызывать разные респираторные заболевания, от простуды до тяжелой пневмонии, почечную недостаточность, даже смерть. Его симптомы включают жар, кашель, одышку, затрудненное дыхание.
Говоря о способах помочь предотвратить коронавирус, эпидемиолог-инфекционист заметил, что нет известных специфических питательных веществ для защиты от него. Тем не менее, говорит врач, «прием витамина С и цинка точно повредить, поскольку они укрепляют иммунную систему».
Среди практических способов предотвратить заражение коронавирусом профессор Росс из США выделил следующие.
Мыть руки с мылом – по приходу домой или в офис, после использования туалета, перед едой. Мыть руки каждый раз необходимо минимум 20 секунд.
Не прикасаться к глазам, носу, рту. Через грязные руки патогены попадают в организм и вызывают болезнь.
Практиковать здоровый образ жизни. Включает в себя достаточное количество отдыха, увлажнение (пейте волу!), правильное питание для поддержания иммунной системы с высоким содержанием антиоксидантов, омега-3, витаминов, минералов, белка.
Снимать стресс. Он истощает иммунную систему.
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