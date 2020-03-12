В Дагестане раковые опухоли будут лечить по-новому

Лечение пациентов будет осуществляться бесплатно, по полису ОМС.

- Благодаря новому медицинскому оборудованию, лечение новообразований будет проходить на принципиально новом уровне. Медицинским специалистам не придётся больше отправлять пациентов на лечение в центральные институты, а позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь на базе нашего онкологического центра - прокомментировал министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.