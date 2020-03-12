В Дагестане раковые опухоли будут лечить по-новому
МедикФорум узнал, что в 2020 году в Дагестане Северо-Кавказского федерального округа республиканский онкологический центр получит новое современное оборудование для лечения раковых заболеваний.
В частности, как прокомментировали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, медицинское учреждение получит два линейных ускорителя для облучения раковых опухолей.
Дагестанским онкологам это медицинское оборудование позволит использовать самые современные методики лечения онкологических заболеваний. Линейные ускорители оснащены цифровой системой контроля, что даст возможность безошибочно подводить дозу к патологическому очагу, защищая здоровые органы и ткани пациентов. Под установку линейных ускорителей на базе регионального онкоцентра готовится новый корпус.
По словам специалистов, луч достанет опухоль везде - в лёгких, молочной железе, головном мозге. Подвижная часть прибора позволяет направлять поток электронов с разных ракурсов, что и сводит к нулю воздействие на здоровые ткани. Данный аппарат способен точно воссоздать контуры новообразования, облучить и уничтожить опухоль.
Операция при этом не проводится, пациент может приходить на процедуры несколько раз в неделю, не оставаясь в больнице.
Лечение пациентов будет осуществляться бесплатно, по полису ОМС.
Техника будет закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
- Благодаря новому медицинскому оборудованию, лечение новообразований будет проходить на принципиально новом уровне. Медицинским специалистам не придётся больше отправлять пациентов на лечение в центральные институты, а позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь на базе нашего онкологического центра - прокомментировал министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.
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