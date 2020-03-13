Куда бежать от коронавируса
Страны Европы постепенно закрываются на карантин, угроза эпидемии коронавируса заставляет людей искать тихую гавань. Что в этом плане делать россиянам?
Конечно, максимальная угроза заражения в местах массового скопления людей, и чем в более крупном городе вы проживаете, тем риск выше. Теоретически можно перебраться в одну из стран, которые коронавирус пока не затронул. Но делать это нецелесообразно. Во-первых, число подобных государств с каждым днем сокращается, и переезд может оказаться бессмысленным. Во-вторых, все это удовольствие может обойтись в изрядную сумму и доступно для людей состоятельных.
Для сведения рисков почти к нулю рационально переехать в те места нашей огромной страны, где не слишком много людей. К примеру, в какую-нибудь деревню. В России тысячи деревень, насчитывающие всего по нескольку жителей, и шанс появления там коронавируса исчисляется тысячными долями процента. Как правило, рядом расположены районные центры, где можно закупать необходимые продукты питания и получать экстренную медицинскую помощь. Это вариант на самый крайний случай, если в нашей стране эпидемия будет развиваться по итальянскому сценарию.
Помните, что коронавирус угрожает в большей степени людям пожилым. Сегодня им надо реже выходить в публичные места, родственники должны обеспечить их запасом продуктов и лекарств. Уже скоро начнется теплый сезон, и перевозка бабушек и дедушек на дачу будет очень неплохим вариантом снижения риска заражения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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