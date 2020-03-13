Выездной туризм из России упал на 60% из-за коронавируса

«Ситуация действительно беспрецедентная, падение на туррынке серьезное - и по выездному и по въездному направлению. Выезд за границу из РФ в эти дни сократился приблизительно на 60%. По въездному туризму падение на 20-30%», - отметила Догузова.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, выездной поток туристов из РФ рухнул сразу на 60% из-за объявленной ранее ВОЗ пандемии коронавируса. Она назвала эту ситуацию «беспрецедентной». Турпоток в Россию тоже упал, но не значительно.Глава Ростуризма добавила, что такая ситуация складывается не только в России, но и во всем мире. Причины понятны.При этом она подчеркнула, что на внутреннем туризме проблема COVID-19 почти не отражается. Так, на мартовские праздники юг России, Крым, Калининград и другие популярные направления были забронированы на 100%, передает «Интерфакс».Ранее портал «Медикфорум» назвал единственную в Европе страну, в которой до сих пор не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.