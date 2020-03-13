На Юге России против коронавируса выставили заградительные кордоны, но уже появился первый заболевший
Для его лечения развернули целый противочумный госпиталь.
Из-за угрозы коронавируса в Ростовской области под наблюдением врачей за весь период эпидемии оказалось 367 человек. Сейчас под пристальным вниманием все еще находятся 42 россиянина и четыре гражданина Китая. Воздушная гавань Дона – аэропорт Платов прекратил прямое сообщение с Китаем еще в феврале, но до этого были приняты четыре авиалайнера. Все пассажиры по прибытии были подвергнуты медицинскому обследованию.
Несколько осложняет ситуацию с заградительными мерами тесный контакт с московским Шереметьево, по-прежнему работающем с Китаем и другими странами, в которых сложная эпидемиологическая ситуация. В международном аэропорту пассажиры проходят первичный осмотр, но потом следуют в пункт конечного назначения, и с ними приходится работать на местах.
В Ростовской области медики, предупрежденные о прилете таких подозрительных граждан, обследуют его жилищные условия, чтобы решить вопрос, где человек будет находиться в течение карантинных 14 дней. Если это дом или квартира, в которой можно организовать положенную изоляцию, две недели путешественник проводит по месту жительства, в иных случаях его отправляет на обсервацию в медицинские учреждения. Изолированных боксов хватает на всех.
Организован санитарно-карантинный контроль и на всех пунктах пропуска через границу в Астраханской области. В аэропорту подозрение вызвал только преподаватель вуза, вернувшийся из Китая. Путешественника отправили в больницу, а учебное заведение, в котором он работает, поставили на особый учет.
Еще одного пассажира с признаками ОРВИ сняли с судна, прибывшего из Ирана. Медики готовы противостоять вирусу, если диагноз подтвердится. Для этого увеличено количество коек для госпитализации и усилены бригады скорой помощи, в которые привлекли учащихся медколледжа и мединститута.
В Волгоградскую область еще в феврале прибыло 15 человек из Китая, из них 5 человек – местные жители. Их обследовали и признали здоровыми. Из международного аэропорта пока летает только один международный борт в ОАЭ, но в связи с тем, что Арабские Эмираты также признаны неблагоприятным регионом, в аэропорту приняты профилактические меры, чтобы не допустить проникновение инфекции на территорию области. В частности, в самом помещении вокзала проверили систему вентиляции, а сотрудников одели в защитные костюмы.
В Краснодарском крае появился первый лабораторно подтвержденный больной коронавирусом. Это житель Приморско-Ахтарского района. Его возраст превышает 60 лет, и он недавно вернулся из туристической поездки в Италию, где коронавирус буквально парализовал жизнь страны. Для путешественника развернули целый противочумный госпиталь, где его лечат "специальными рекомендованными препаратами, хотя симптомы болезни остаются прежними - покраснение горла и температура тела в пределах нормы", - пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.
В интернете сейчас можно найти множество советов по защите от коронавируса - от дезинфекции водки, приема иммуномодуляторов до загадочной апельсиновой маски. Врачи объясняют почему эти методы не помогут от коронавируса.
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