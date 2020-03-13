На Юге России против коронавируса выставили заградительные кордоны, но уже появился первый заболевший

На Юге России против коронавируса выставили заградительные кордоны, но уже появился первый заболевший

 Для его лечения развернули целый противочумный госпиталь. 

Из-за угрозы коронавируса в Ростовской области под наблюдением врачей за весь период эпидемии оказалось 367 человек. Сейчас под пристальным вниманием все еще находятся 42 россиянина и четыре гражданина Китая. Воздушная гавань Дона – аэропорт Платов прекратил прямое сообщение с Китаем еще в феврале, но до этого были приняты четыре авиалайнера. Все пассажиры по прибытии были подвергнуты медицинскому обследованию.

Несколько осложняет ситуацию с заградительными мерами тесный контакт с московским Шереметьево, по-прежнему работающем с Китаем и другими странами, в которых сложная эпидемиологическая ситуация. В международном аэропорту пассажиры проходят первичный осмотр, но потом следуют в пункт конечного назначения, и с ними приходится работать на местах.

В Ростовской области медики, предупрежденные о прилете таких подозрительных граждан, обследуют его жилищные условия, чтобы решить вопрос, где человек будет находиться в течение карантинных 14 дней. Если это дом или квартира, в которой можно организовать положенную изоляцию, две недели путешественник проводит по месту жительства, в иных случаях его отправляет на обсервацию в медицинские учреждения. Изолированных боксов хватает на всех.

Организован санитарно-карантинный контроль и на всех пунктах пропуска через границу в Астраханской области. В аэропорту подозрение вызвал только преподаватель вуза, вернувшийся из Китая. Путешественника отправили в больницу, а учебное заведение, в котором он работает, поставили на особый учет.

Еще одного пассажира с признаками ОРВИ сняли с судна, прибывшего из Ирана. Медики готовы противостоять вирусу, если диагноз подтвердится. Для этого увеличено количество коек для госпитализации и усилены бригады скорой помощи, в которые привлекли учащихся медколледжа и мединститута.

В Волгоградскую область еще в феврале прибыло 15 человек из Китая, из них 5 человек – местные жители. Их обследовали и признали здоровыми. Из международного аэропорта пока летает только один международный борт в ОАЭ, но в связи с тем, что Арабские Эмираты также признаны неблагоприятным регионом, в аэропорту приняты профилактические меры, чтобы не допустить проникновение инфекции на территорию области. В частности, в самом помещении вокзала проверили систему вентиляции, а сотрудников одели в защитные костюмы.

В Краснодарском крае появился первый лабораторно подтвержденный больной коронавирусом. Это житель Приморско-Ахтарского района. Его возраст превышает 60 лет, и он недавно вернулся из туристической поездки в Италию, где коронавирус буквально парализовал жизнь страны. Для путешественника развернули целый противочумный госпиталь, где его лечат "специальными рекомендованными препаратами, хотя симптомы болезни остаются прежними  - покраснение горла и температура тела в пределах нормы", - пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

В интернете сейчас можно найти множество советов по защите от коронавируса - от дезинфекции водки, приема иммуномодуляторов до загадочной апельсиновой маски. Врачи объясняют почему эти методы не помогут от коронавируса.
Теги : санитарные кордоны, защитные меры, коронавирус
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На Юге России против коронавируса выставили заградительные кордоны, но уже появился первый заболевший