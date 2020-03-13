Коронавирус COVID-19. Почему нет вакцины и когда ждать?

«Исторически сложилось так, что на разработку вакцины уходит минимум два года-пять лет. В лучшем случае, если будут предприняты масштабные глобальные усилия по созданию лекарства от нового коронавируса, это займет не менее 12-18 месяцев», – приводится экспертное мнение на портале Times Now.

Проверка того, что вакцина безопасна: способна активизировать иммунитет, не причиняя вреда организму.

Проведение доклинических испытаний потенциальной вакцины на животных.

Проведение испытаний на людях.

Признанная эффективной и безопасной, вакцина должна пройти обязательные нормативные разрешения.

Наконец, вакцина должна быть экономически эффективной для массового производства.

«Помимо того, что разработка вакцины является трудоемкой и кропотливой работой, требующей участия многочисленных групп исследователей, на каждом из этих этапов существует риск неудачи. На самом деле, если мы получим вакцину в следующем году, мы это будет нашим счастьем», – заключили специалисты.