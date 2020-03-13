Коронавирус COVID-19. Почему нет вакцины и когда ждать?
Несмотря на сообщения СМИ о том, что ученые многих частей мира, включая Китай, США, Европу, прилагают все усилия для создания вакцины от COVID-19, вакцины нет сегодня, и в ближайшие недели она тоже не появится. Когда же ее ждать?
Как сообщает MedikForum.ru, хотя в Китае резко сократилось число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, он принялся захватывать многие другие страны.
Коронавирусы – это группа вирусов, способных вызывать респираторные заболевания различной степени тяжести, от терпимого дискомфорта до пневмонии, тяжелого острого респираторного синдрома, почечной недостаточности и, в тяжелых случаях, смерти.
Ученые знают много коронавирусов, заражающих животных, и иногда распространяющихся на людей. Так в человеческие популяции проникли вирусы SARS и MERS, провоцирующие развитие тяжелых респираторных недугов.
Коронавирус 2019 года, вызвавший нынешнюю эпидемию, ранее не был задокументирован как вирус, вызывающий заболевание в человеческом организме. Его выявление стало возможным прежде всего благодаря совершенствующимся технологиям, системам наблюдения. Но его морфология, поведение остаются неизвестными, коронавирусная инфекция является абсолютно новой для врачей и науки болезнью, это одна из причин отсутствия вакцины.
Также нет вакцин от старых коронавирусов, ближневосточного респираторного синдрома (MERS), острого респираторного синдрома (SARS). Хотя MERS был впервые обнаружен в 2012 году, SARS – в 2002 году.
Но данные вирусы не переросли в пандемию, их вспышки довольно быстро стихли. Усилия по созданию вакцин в результате ослабли.
Можно ли рассчитывать на то, что в отношении нового коронавируса COVID-19 вакцина будет создана, и появится в обозримом будущем?
«Исторически сложилось так, что на разработку вакцины уходит минимум два года-пять лет. В лучшем случае, если будут предприняты масштабные глобальные усилия по созданию лекарства от нового коронавируса, это займет не менее 12-18 месяцев», – приводится экспертное мнение на портале Times Now.
Специалисты поясняют, что процесс разработки вакцины включает множество этапов с испытаниями, экспертизой, включающих в себя следующие шаги.
Изучение поведения вируса, его характеристик у хозяина на животной модели.
- Проверка того, что вакцина безопасна: способна активизировать иммунитет, не причиняя вреда организму.
- Проведение доклинических испытаний потенциальной вакцины на животных.
- Проведение испытаний на людях.
- Признанная эффективной и безопасной, вакцина должна пройти обязательные нормативные разрешения.
- Наконец, вакцина должна быть экономически эффективной для массового производства.
«Помимо того, что разработка вакцины является трудоемкой и кропотливой работой, требующей участия многочисленных групп исследователей, на каждом из этих этапов существует риск неудачи. На самом деле, если мы получим вакцину в следующем году, мы это будет нашим счастьем», – заключили специалисты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты не должны употребляться в условиях эпидемии коронавируса.
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