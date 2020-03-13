Можно ли получить коронавирус, употребляя приготовленную вне дома еду? Мнение экспертов

«В настоящее время, исходя из информации, которую мы получаем из Центров по контролю и профилактике заболеваний, я не вижу оснований для рекомендаций не обедать вне дома», - заявил эксперт по безопасности пищевых продуктов, профессор Университета штата Северная Каролина Бенджамин Чепмен.

«Известно, что вирус распространяется капельным путем посредством дыхания, кашля и чихания зараженного человека. Кроме того, вирус был обнаружен в кале некоторых пациентов. Поэтому нельзя полностью исключить возможность распространения инфекции через пищу зараженным человеком, который не мыл тщательно рук или не следовал правилам гигиены. Если вы не уверены, безопасна ли покупаемая еда, лучше придерживаться домашнего питания», - резюмировали они.