Можно ли получить коронавирус, употребляя приготовленную вне дома еду? Мнение экспертов
Даже в условиях распространяющегося коронавируса не все люди иметь возможность употреблять домашнюю еду, но насколько опасно есть пищу, приготовленную вне дома?
Как сообщает MedikForum.ru, мнение экспертов по данному вопросу опубликовал портал Times Now. Они считают, что еда вне дома не должна вызывать беспокойства, если человеком предпринимаются меры предосторожности и соблюдаются правила гигиены, такие как поддержание чистоты рук, их регулярное мытье с мылом или протирание средствами на спиртовой основе и другие.
«В настоящее время, исходя из информации, которую мы получаем из Центров по контролю и профилактике заболеваний, я не вижу оснований для рекомендаций не обедать вне дома», - заявил эксперт по безопасности пищевых продуктов, профессор Университета штата Северная Каролина Бенджамин Чепмен.
В свою очередь, Управление по безопасности пищевых продуктов Ирландии констатирует: опыт вспышек коронавирусов SARS и MERS в прошлом свидетельствует, что заражения через пищу не происходит. Таким образом, отметили его представители, «маловероятно, что коронавирусы передается через пищу, и пока нет никаких доказательств того, что это происходит с новым».
Крейг Хедберг, профессор Университета Миннесоты, эксперт по болезням пищевого происхождения, согласен с мнением коллег: болезнь не передается через пищу, доказательств обратному нет.
Однако, уточняют аналитики портала, нужно учитывать тот факт, что новый коронавирус является лишь недавно идентифицированным вирусом, и его природа, включая способность заражать, не известны до конца ученым, продолжают изучаться.
«Известно, что вирус распространяется капельным путем посредством дыхания, кашля и чихания зараженного человека. Кроме того, вирус был обнаружен в кале некоторых пациентов. Поэтому нельзя полностью исключить возможность распространения инфекции через пищу зараженным человеком, который не мыл тщательно рук или не следовал правилам гигиены. Если вы не уверены, безопасна ли покупаемая еда, лучше придерживаться домашнего питания», - резюмировали они.
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