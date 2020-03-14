Доказано, что коронавирус распространяется через инфицированных без симптомов
Исследователи инфекционных заболеваний в Техасском университете в Остине, изучающие новый коронавирус, смогли определить, насколько быстро коронавирус может распространяться. Этот фактор может помочь чиновникам здравоохранения в их усилиях по сдерживанию. Они обнаружили, что время между случаями в цепи передачи составляет менее недели, и 10% пациентов инфицированы теми больными без симптомов.
«Данные свидетельствуют о том, что этот коронавирус может распространяться как грипп. Это означает, что мы должны действовать быстро и агрессивно, чтобы обуздать возникающую угрозу», - сказала Лорен Ансель Мейерс, профессор интегративной биологии в UT Austin.
Мейерс и ее команда изучили более 450 сообщений о случаях заражения из 93 городов Китая и обнаружили самые убедительные доказательства того, что люди без симптомов должны передавать вирус, известный как предсимптомная передача. Согласно документу, более 1 из 10 инфекций были от людей, которые имели вирус, но еще не чувствовали себя больными. Средний серийный интервал для коронавируса составлял приблизительно четыре дня. Это является одним из первых исследований оценки скорости бессимптомной передачи.
У исследователей была неопределенность в отношении бессимптомной передачи коронавируса. Новые данные могут служить руководством для должностных лиц общественного здравоохранения по сдерживанию распространение болезни.
«Это говорит о том, что вспышки COVID-19 могут быть неуловимыми и требовать крайних мер», - заключили ученые.
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