Доказано, что коронавирус распространяется через инфицированных без симптомов

«Данные свидетельствуют о том, что этот коронавирус может распространяться как грипп. Это означает, что мы должны действовать быстро и агрессивно, чтобы обуздать возникающую угрозу», - сказала Лорен Ансель Мейерс, профессор интегративной биологии в UT Austin.

«Это говорит о том, что вспышки COVID-19 могут быть неуловимыми и требовать крайних мер», - заключили ученые.