Способны ли водка и лук уберечь от заражения коронавирусом
Названы самые эффективные способы для защиты от коварной инфекции.
Пока ученые всего мира только разрабатывают вакцину, которая сможет победить буйствующий более, чем в сотне стран коронавирус, население ищет свои методы борьбы с ним. В частности, появилась информация, что COVID-19 не в силах тягаться с русской водкой, поэтому употребление горячительного напитка резко увеличивает шансы не заболеть. Особенно эффективно водка действует в связке с закуской из лука, которую можно заменить на еще более действенный чеснок.
Эксперты поспешили разочаровать любителей горячительного, водка никак не защищает от коронавируса, также, как и богатые фитоцидами корнеплоды. Удерживать стабильную эпидобстановку в России удается вовсе не благодаря приверженности русского человека к водке, а по причине своевременно принятых защитных мер.
При этом, на сегодняшний день в нашей стране уже зарегистрировано 45 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. Большинство из заболевших привезли заразу из заграничных путешествий, остальные контактировали с ними. Есть даже один случай коронавируса у подростка. Из-за заболевшей девушки закрыли на карантин школу в Москве. Школьникам других учебных заведений столицы и Подмосковья предложили право свободного посещения.
Что же нужно делать, чтобы максимально обезопасить себя от заражения? Эксперты считают, что прежде всего следует соблюдать правила гигиены и меньше выходить из дома. Рекомендовано чаще мыть руки, используя для этого мыло и обеззараживающие средства, протирать антисептическим раствором свои гаджеты, не касаться руками лица и слизистых.
Специалисты вообще рекомендуют в местах массового скопления людей носить медицинские перчатки, чтобы не касаться поверхностей, за которые могли держаться инфицированные.
Названы четыре симптома, появление которых должно вызвать беспокойство и необходимость обратиться к врачу. Это температура, насморк, сухой кашель и дискомфорт при дыхании.
Академик РАН, доктор медицинских наук Александр Чучалин предупредил, что поначалу коронавирусная инфекция маскируется под острое простудное заболевание.
– Но где-то на 12-16 день, приблизительно в этом интервале, у каждого человека это индивидуально, возникают симптомы, указывающие на тяжелые поражения легочной ткани. Мы это заболевание называем вирусно-бактериальная пневмония, — пояснил врач.
Кстати, в России ученые сумели разработать сверхточный экпресс-тест, в основе которого лежит изотермическая полимеразная цепная реакция. Для анализа достаточно мазка из слизистой носа или глотки. Экспресс-тест настолько чувствительный, что за 15 минут может выявить в пробирке даже одну молекулу РНК коронавируса.
Ранее выяснилось, на основе исследований китайских врачей, что курящие люди меньше восприимчивы к коронавирусу, чем те, у кого нет пристрастия к табаку.
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