На втором занятии Университета серебряного возраста в нижегородском гериатрическом центре разбирали нарушения памяти у пожилых людей
Второе занятия Университета серебряного возраста прошло в гериатрическом центре Нижнего Новгорода. Его темой стали проблемы с нарушениями памяти у пожилых людей. На занятие пришли более 60 слушателей.
Елена Гузанова, кандидат медицинских наук, невролог кабинета когнитивных нарушений центра, рассказала о первых признаках нарушений памяти пожилым и провела их тестирование, после чего состоялась беседа с психологом гериатрического центра Владимиром Сучковым.
«Студенты» Университета осваивали приемы тренировки мозга, а под занавес собравшимся раздали методические материалы – «Сборник упражнений для тренировки памяти».
Университет «серебряного» возраста был создан на базе гериатрического центра в рамках программы «Активное долголетие в Нижегородской области», которая была выработана и утверждена региональным правительством совместно с региональным отделением «Союза пенсионеров России». Сейчас Университет активно и плодотворно работает.
По сути это образовательная программа для пожилых людей, главная цель которой – повысить для них качество жизни. У граждан старше 60 лет стараются развить умение правильно проживать пожилой возраст, создавать свою собственную, внутреннюю психологически комфортную среду.
Эти задачи решаются за счет организации соответствующей системы образования, которая нацелена на пропаганду активного долголетия. Для этого создаются соответствующие условия, пожилым людям предлагают пути и методики адаптации в современном обществе.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что для пожилых нижегородцев открывают Университет серебряного возраста.
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