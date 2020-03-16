Чтобы защитить себя от коронавируса, на Ямале решили не отпускать домой вахтовиков
Людям придется работать, как минимум, три месяца подряд без отдыха.
Режим повышенной готовности на Ямале обернулся работой без отдыха вдали от дома для вахтовиков, трудящихся на предприятиях газонефтедобычи и строительной отрасли. Решение продлить людям, прибывшим из других регионов страны, их трудовую вахту и общение с оленями, принято уже на многих предприятиях.
Глава региона Дмитрий Артюхов считает это очень действенной мерой, чтобы защитить полуостров от проникновения в него коронавируса. По его мнению, своевременно ограничив приток новых людей, удастся спастись от COVID-19.
- На ряде предприятий региона уже приняли решения о продлении вахты на срок до трех месяцев. На мой взгляд, это действенная мера, которая позволит всем взять необходимое время для анализа ситуации и не допустить притока потенциально больных сотрудников, - объяснил Артюхов.
Помимо этого, в профилактических целях, со среды, 18 марта, будут отправлены на каникулы школьники, запрещены на неопределенный скор массовые мероприятия. Даже на традиционное празднование Дней оленеводов не будут приглашать гостей.
С понедельника, 16 марта, на всех предприятиях, при существовании соответствующих условий, сотрудники переведены на удаленную работу. Медицинская служба полуострова находится в режиме повышенной готовности.
МедикФорум сообщал, что по мнению директора института стоматологии имени Боровского МГМУ имени Сеченова Ирины Макеевой, самым надежным способом защитить себя от заражения коронавирусом в большом городе являются вовсе не медицинские маски, а латексные перчатки.
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