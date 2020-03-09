Футболистам запретили рукопожатия перед матчем из-за коронавируса

Футбольный мяч

Коронавирус все больше вносит коррективы в нашу повседневную жизнь. Так, футболистам запретили пожимать друг другу руки перед матчем, чтобы не допустить возможного распространения COVID-19. 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально запретил предматчевые рукопожатия игроков из-за распространения коронавируса. В организации отметили, что ограничения будут применяться ко всем матчам УЕФА.

Такое решение было принято в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленными на борьбу с распространением COVID-19. 

При этом сами футбольные встречи из-за коронавируса переносить пока не планируется, передает в понедельник агентство ТАСС.

Напомним, что по состоянию на 9 марта общее число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 110 тысяч человек, большинство из них – в Китае. Как стало известно, в Москве только за последние сутки выявлено три новых случая заболевания.
Теги : футбол, коронавирус, коронавирус из китая
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Футболистам запретили рукопожатия перед матчем из-за коронавируса


В Москве за последние сутки зарегистрировано еще 3 случая коронавируса