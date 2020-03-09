Футболистам запретили рукопожатия перед матчем из-за коронавируса
Коронавирус все больше вносит коррективы в нашу повседневную жизнь. Так, футболистам запретили пожимать друг другу руки перед матчем, чтобы не допустить возможного распространения COVID-19.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально запретил предматчевые рукопожатия игроков из-за распространения коронавируса. В организации отметили, что ограничения будут применяться ко всем матчам УЕФА.
Такое решение было принято в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленными на борьбу с распространением COVID-19.
При этом сами футбольные встречи из-за коронавируса переносить пока не планируется, передает в понедельник агентство ТАСС.
Напомним, что по состоянию на 9 марта общее число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 110 тысяч человек, большинство из них – в Китае. Как стало известно, в Москве только за последние сутки выявлено три новых случая заболевания.
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