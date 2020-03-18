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«Многие потеряют своих близких»: пандемия коронавируса продлится не менее года

«Многие потеряют своих близких»: пандемия коронавируса продлится не менее года

Китай, породивший COVID-19, оказался в самом выигрышном положении.

Пандемия коронавируса пока даже не думает сбавлять свои темпы. Британская газета Guardian публикует выдержки из прогноза Public Health England, согласно которым COVID-19 не закончится до весны 2021 года, и им переболеет 80% граждан королевства.

Люди недовольны действиями правительства, считая, что должных мер не принимается. Особенно всех возмутили слова Бориса Джонсона, заявившего на прошлой неделе, что «многие потеряют своих близких». Появились даже упреки в «фашизме» премьер-министра, якобы допускающего массовое вымирание, чтобы у более сильных выработался нужный иммунитет.

Главный советник премьер-министра по науке Патрик Уолланс сообщил вчера, что в стране могут быть заражены около 55 тысяч человек. Учитывая скорость распространения вируса и тяжесть заболевания для 20 тысяч англичан это может закончиться летальным исходом.

-От гриппа погибает примерно 8 тысяч человек каждый год. В случае с коронавирусом... мы, возможно, снизим количество смертей до 20 тысяч. Это ужасная цифра. И такое количество (тяжело заболевших) окажет беспрецедентное давление на систему здравоохранения, - сказал Уолланс в палате общин на слушаниях по здравоохранению.

Эксперты подсчитали, что смертность от коронавируса составляет один случай на тысячу заразившихся. Сейчас две с лишним сотни ученых и врачей обратились к премьеру с открытым письмом, призывая действовать жестко.

По их прогнозам, коронавирус будет бушевать еще год, система здравоохранения страны испытает гигантские перегрузки. COVID-19 могут заразиться 80% британцев. Примерно такие же цифры заболеваемости назвала канцлер Германии Ангела Меркель о заболеваемости в Германии. Здравоохранение европейских стран уже не в состоянии справиться с потоком людей.

По мнению экспертов, Китай, породивший вирус, оказался в выигрышном положении, у него была возможность оперативно построить больницы, заблокировать 750 миллионов человек и привлечь тысячи медицинских работников. Таких возможностей нет ни у одного европейского государства.

- Если эпидемия продолжит развиваться теми же темпами, через месяц у нас будет миллион или больше случаев COVID-19, - заявил главный советник правительства в области медицины Великобритании профессор Крис Уитти.

Он призвал ввести в стране военное положение и предоставить населению все, что нужно для сдерживания инфекции. В частности – запасы продовольствия, места для общественно мытья рук и постоянную дезинфекцию зон массовой доступности.

В России по последним официальным данным коронавирус диагностирован у 114 человек. Восемь из них уже выписаны из больниц после полного излечения.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что пандемия коронавируса доказывает необходимость освоения дальнего космоса с целью создания поселений на Луне и Марсе на случай угрозы гибели всего человечества.
Теги : пандемия, коронавирус, смертность
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«Многие потеряют своих близких»: пандемия коронавируса продлится не менее года