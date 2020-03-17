Стой, стрелять буду: мог ли COVID-19 «сбежать» из лаборатории в Ухане
Российский вирусолог дал неоптимистичные прогнозы.
Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов в своем докладе подверг сомнению искусственность происхождения коронавируса.
По его утверждению, наличие в COVID-19 других вирусов доказывает только его высокую степень комбинации в естественной среде. Тем более, что из современных вирусологических лабораторий невозможна утечка из-за высокой степени защиты.
Нисколько не смутило его и то, что впервые вирус был выявлен в китайском Ухане, где есть такая лаборатория. Ученый считает, что в данном случае именно наличие лаборатории помогло своевременно создать долгосрочный прогноз распространения вируса и создать тесты для выявления заболевания.
Ученый категорически опроверг мнение, что первоначальное заражение произошло после употребления в пищу суши с вирусом, приобретенных на рынке. Щелканов уверен, что заразиться таким образом невозможно.
Чего не стоит ждать в ближайшее время, так это изобретения вакцины, убивающей вирус. В развитых странах, по мнению вирусолога, она появится не ранее, чем через полгода, а ВОЗ вообще дает срок на разработку около полутора лет. Соответственно, победить вирус полностью раньше не удастся.
Некий оптимизм вселяет наблюдение, что COVID-19 ослабляет свою хватку при высокой сухой температуре. Это может означать, что с наступлением лета его активность пойдет на спад, хотя и не исчезнет сама собой. Есть вероятность, что коронавирус станет очередным сезонным заболеванием типа гриппа. Так же, как и при гриппе он не дает иммунитет от повторных заражений тем, кто им уже однажды переболел.
По последним данным коронавирус выявлен уже в 150 странах, им заболели уже 160 тысяч человек, 6 тысяч скончались.
Радостная новость для множества будущих мам, которые опасаются вспыхнувшей пандемии коронавируса. Исследование показало, что COVID-19 не передается от матери к ребёнку.
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