Из Европы в Россию привезли еще 33 случая коронавируса
За минувшие сутки в стране зарегистрирован резкий скачок заболеваемости.
Еще 33 случая коронавируса выявлено в России в течение прошедших суток. Практически все заболевшие проживают в Москве и прибыли в столицу нашей Родины самолетами из Неаполя, Милана, Вероны, Рима, Барселоны, Мадрида, Лиона и Мюнхена. Вирус был обнаружен у пассажиров сразу 17 рейсов.
С пассажирами устанавливается связь, их просят самостоятельно отправиться в домашний двухнедельный карантин, наблюдая за своим состоянием. При малейшем ухудшении здоровья необходимо экстренно вызывать скорую помощь, сообщив о том, что недавно вернулись из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
С учетом вновь прибывших вирусоносителей, общее число заболевших COVID-19 в России составляет 147 человек. И хотя большинство из них находится в Москве, вирус начал расползаться по всей территории РФ. Об этом сообщила премьер-министр Татьяна Голикова, назвавшая уже 26 регионов, в которых появились первые случаи опасного заболевания.
В интернете появилось множество сервисов, которые в реальном времени отслеживают данные о распространении коронавируса нового типа по всему миру. Приобщиться к ним решил и IT-гигант "Яндекс", который запустил новый раздел в своем сервисе "Яндекс.Карты". Теперь с помощью карт можно отслеживать географию и статистику распространения COVID-19.
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