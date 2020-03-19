Из-за коронавируса на рабочих местах запретили есть
За этим предписано бдительно следить руководителям предприятий.
Противовирусный мероприятия в Ростовской области нарастают, как снежный ком. Роспотребнадзор ежедневно рассылает работодателям все новые и новые рекомендации.
Согласно им, прежде чем сотрудник предприятия пройдет на свое рабочее место, ему необходимо обработать руки антисептиком и измерить температуру с помощью тепловизора. Если температура повышена, руководитель обязан не только отстранить человека от работы, но и проконтролировать лично, вызвал ли он на дом врача. Ответственность за сотрудника, вернувшегося из эпидемиологически неблагополучной заграницы, тоже лежит на работодателе, он должен проследить, соблюдает ли тот карантин и не отправился ли гулять по городу, пребывая на оплаченном больничном.
При этом руководитель должен успевать еще и следить, проветриваются ли каждые два часа служебные помещения, проводится ли в них влажная уборка с тщательным протиранием антисептическими средствами всех поверхностей и включаются ли на это время бактерицидные лампы.
Особое внимание следует уделить и питанию коллектива, теперь есть, сидя за рабочим компьютером, запрещено категорически. Для этого следует идти в столовую или в специальную комнату для приема пищи. В столовой на время эпидемии вся посуда должна быть заменена на одноразовую, за дезинфекцией и утилизацией которой также должен следить руководитель предприятия или ответственные помощники.
Предполагается, что все предприятия Ростовской области имеют возможности для выделения комнат для приема пищи и приобретения бактерицидных ламп с дезинфицирующими средствами и одноразовой посуды в промышленных масштабах, на которую тоже скоро начнется дефицит.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально запретил предматчевые рукопожатия игроков из-за распространения коронавируса. В организации отметили, что ограничения будут применяться ко всем матчам УЕФА.
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