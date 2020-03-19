Коронавирус существует, это не выдумки и не пропаганда
Врач с 30-летним стажем Юлия Обелч из Вашингтона прокомментировала ситуацию с COVID-19 и дала советы, как себя сейчас следует вести, чтобы не заразиться.
По мнению медика, чего сейчас не следует делать, так это паниковать, надо проявлять присутствие духа и здравомыслие. Вирус действительно существует, но он не на века и при правильном поведении уйдет через месяц-полтора. При неправильном поведении проблема будет не в том, что кто-то заболеет, а в том, что заболеет сразу очень много, и система здравоохранения не справится с наплывом больных.
Именно это и произошло в Италии, там тоже сначала отнеслись ко всему легкомысленно. Российская, Украинская и многие другие системы здравоохранения слабее итальянской, тем более не справятся. Поэтому очень важно предотвратить БЫСТРОЕ распространение вируса.
Правильное поведение заключается в социальной изоляции. Постарайтесь никуда без нужды не ходить, а если ходите - то ничего не трогать, а если трогаете, то не касайтесь лица, не вымыв рук с мылом. Соблюдайте рекомендуемые два метра дистанции с другими людьми. Если у вас есть пожилые мама-папа, следите, чтобы они никуда не ходили.
Маски помогают только в том случае, если на вас кто-то чихнул. Тогда они задержат капли. Просто так из воздуха обычные маски вирус не отфильтруют.
При коронавирусе люди, собственно, и не чихают. Насморка тоже нет обычно. Сухой кашель, саднение в горле и высокая температура - основные симптомы. Многие описывают его как «самый худший грипп в моей жизни». Грипп, не ОРВИ, между ними большая разница.
Можно носить с собой одноразовые перчатки, но их надо много. Подержались за поручень автобуса в перчатках - выбросили перчатки. В урну выбросили, не на пол.
Если вы на улице без перчаток, и у вас зачесалось в носу, постарайтесь сдержать немедленный позыв почесать. Радуйтесь, что вы живы и здоровы - у мертвых ничего не чешется. Чесаться перестанет очень быстро.
На свежий воздух ходить можно, дача - это хорошо, главное - не трогать других людей голыми руками, избегать переполненных автобусов и соблюдать вышеупомянутые правила. Здоровья вам и близким.
Если, не смотря на все предпринятые меры безопасности, вдруг поднимется температура, сбивайте только парацетамолом, не рекомендуется принимать ни аспирин, ни нурофен, ни вольтарен - они могут ухудшить течение болезни.
МедикФорум писал, что первым, кто заболел коронавирусом в России и успешно излечился, стал гражданин Китая. Мужчина проходил лечение в больнице Забайкальского края. Пробы показали, что следов вируса в организме больше нет и бывший больной сейчас чувствует себя хорошо.
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