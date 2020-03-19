Мы все обречены переболеть коронавирусом
Профессор Алексей Потехин из Санкт-Петербурга считает, что спасти человечество может только коллективный иммунитет.
Эпидемия COVID-19 закончится примерно через полгода, но коронавирус никуда не денется, с большой долей вероятности он станет частью «вирусного пейзажа» человечества. Такое прогноз дал автор учебника по вирусологии, кандидат биологических наук, профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин.
Он считает, что «подавляющая часть населения планеты этим вирусом обречена переболеть. И это важно, потому что лучшее средство от инфекционных заболеваний - коллективный иммунитет». По мнению профессора, повторно заразиться COVID-19 невозможно, соответственно, чем больше людей переболели, тем у большей доли граждан сформировался иммунитет, а из этого следует, что число новых случаев заболевания сократится.
Потехин призывает не паниковать от слова «пандемия», которое всего лишь означает, что заражение выявлено в большом количестве государств. В том, что вирус вышел за пределы одной страны, вообще нет ничего удивительного при нынешнем развитом сообщении.
При этом вирусолог подчеркивает, что COVID-19 вполне миролюбивое заболевание, которое и близко не схоже не то что с чумой, оспой или корью, но даже атипичной пневмонией. Ученый подсчитал, что число жертв за три месяца эпидемии, которыми нас пугают, можно сопоставить с количеством ежедневных смертей от малярии и туберкулеза.
Чем выделяется COVID-19 от других инфекций, так это своей высокой заразностью. Но при этом он вряд ли будет мутировать, считает Потехин. Так что вакцина, которую изобретут предположительно к концу года, всех нас надолго защитит от коронавируса. Нужно только немножко подождать, соблюдая гигиену, изоляцию и другие меры профилактики, которые мешают коварной заразе активно распространятся.
Напомним, власти Гонконга сообщили о первом случае передачи коронавируса от человека собаке 28 февраля текущего года. Тесты подтвердили, что животное заразилось именно коронавирусом нового типа.
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