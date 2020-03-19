В Россию привезли еще 52 случая коронавируса
Число инфицированных COVID-19 в стране достигло почти 200 человек.
За минувшие сутки оперативный штаб выявил еще 52 случая заражения COVID-19 на территории России. В настоящий момент, по официальным данным общее число заболевших составляет 199 человек в 23 регионах страны. Из них 188 случаев у граждан России и 11 - у граждан иностранных государств.
Все вновь заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Специалисты уже изолировали заболевших и определили круг лиц, с кем общались новые пациенты, чтобы установить за ними медицинское наблюдение.
Ранее профессор Алексей Потехин из Санкт-Петербурга поделился своим видением ситуации. По его мнению, всем жителям планеты со временем предстоит переболеть COVID-19. Более того, победить его полностью не удастся, он так и останется с человечеством, но обретет более мягкие формы.
Вакцина будет изобретена до конца текущего года и окажется действенной, потому как коронавирус не имеет свойства мутировать. Более того, переболевшие приобретут иммунитет и больше уже не заболеют. Таким образом у нас появится коллективная устойчивость к бушующей ныне инфекции.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, выездной поток туристов из РФ рухнул сразу на 60% из-за объявленной ранее ВОЗ пандемии коронавируса. Она назвала эту ситуацию «беспрецедентной». Турпоток в Россию тоже упал, но не значительно.
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