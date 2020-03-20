Названы бытовые предметы, на которых может задерживаться коронавирус
В сезон эпидемии коронавируса людей окружает множество бытовых предметов, на которых могут задерживаться переносящие его частицы, предупреждает издание The Sun.
Как сообщает MedikForum.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что коронавирус может задерживаться на различных поверхностях до нескольких дней. Специалисты клиники Handbag Clinic (Великобритания) высказались о том, что особенно сильно вирус «любит» кожу. Их поддерживает известный в стране врач-гигиенист Лиза Экерли, призывающая к тщательному соблюдению чистоты в отношении ряда бытовых предметов.
Сумки. Наиболее активными переносчиками коронавируса являются человеческие руки. Сумки входят в список бытовых предметов, которых руки касаются особенно часто. К тому же они ставятся на поверхности, потенциально опасные в плане заражения коронавирусом. В нынешних условиях их нужно регулярно чистить и мыть, подчеркнула врач.
То же самое относится к кошелькам, портмоне.
Телефоны. Исследование, проводившееся Лондонской школой гигиены и тропической медицины, показало: на каждом шестом смартфоне обнаруживаются следы фекалий. По одной из версий, коронавирус может передаваться с калом. В идеале нужно мыть руки при каждом использовании гаджетов (до и после) и регулярно протирать их антибактериальными салфетками.
Ключи. Доктор Экерли констатирует: этот бытовой предмет обычно собирает на себе сравнительно мало микробов. Тем не менее, ключи также должны протираться, ведь мы берем их руками, на которых могут задерживаться возбудители инфекций, включая коронавирусную.
Салфетки. Лучше не выбрасывать их после использования непосредственно в урну, сначала следует поместить в полиэтиленовый пакет, – иначе салфетки грозят оказаться распространителями коронавируса.
Книги, журналы. Прежде чем взяться за них, продезинфицируйте руки.
Наушники. Их тоже следует брать только свежевымытыми руками и к тому же держать в чехле.
Косметические средства, предметы гигиены. В обстоятельствах разгула коронавируса нужно быть очень внимательными ко всему, что попадает в руки. Тем более, когда речь идет о средствах, контактирующих с лицом – бальзамами для губ, помадами, расческами, зубными щетками, кистями для макияжа и т.п. Все это должно тщательно мыться и очищаться перед использованием, плюс нужно быть уверенными в чистоте рук.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для защиты от коронавируса важно стирать белье и вещи при определенной температуре.
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