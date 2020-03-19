Коронавирус. Врач поделился советами по его уничтожению, полученными из Китая
Доктор Ли Ли, исследователь клинического искусственного интеллекта и врач общей практики, поделился советами по уничтожению нового коронавируса, основанными на данных официального руководства, опубликованного Национальной комиссией по здравоохранению Китая.
Как сообщает MedikForum.ru, согласно последним новостям, Китай смог справиться с кризисом массового заражения новым коронавирусом, его опыт теперь активно изучается медиками Европы, ставшей эпицентром вспышки COVID-19. Советы по уничтожению вируса, полученные от китайской Национальной комиссией по здравоохранению и озвученные врачом Ли Ли, опубликовало британское издание Express.
Их главный посыл таков: вирус не может выжить, если он подвергается воздействию тепла минимум в 56 градусов на протяжении определенного времени.
«Таким образом, один из ключевых советов специалистов из Китая заключается в том, чтобы стирать постельное белье, одежду, тканевые игрушки при температуре 60 градусов в течение более 30 минут», - пишет источник.
Второй совет – использовать сушилки. В режиме высокой температуры они выделяют тепло до 68 градусов. Их применение на протяжении 30 и более минут также помогает уничтожить вирус.
Врач добавляет, что вирус дольше всего выживает (до двух-трех дней) на металлических и пластиковых поверхностях.
«Кнопки лифта, дверные ручки – это потенциально самые зараженные поверхности. Не нужно прикасаться к ним незащищенными руками – следует использовать антибактериальные салфетки или куски ткани, которые затем нужно выбрасывать в мусорные баки», - посоветовал эксперт.
После использования туалета и мытья рук также нужно использовать салфетки или бумажные полотенца, чтобы открыть дверь, не дотрагиваясь до нее руками.
«Самый важный совет – часто мыть руки с мылом и водой, проделывая каждую процедуру не менее 20 секунд. Такое мытье должно быть обязательным, когда человек приходит на работу или домой», - заметил врач.
Другие советы по уничтожению коронавируса:
- использовать дезинфицирующее средство для рук, если мыло и вода недоступны;
- при кашле, чихании прикрывать рот и нос салфеткой или рукавом (не руками);
- использованные салфетки нужно немедленно помещать в мусорное ведро, а затем мыть руки;
- по возможности работать из дома, избегать публичных, общественных мест;
- не посещать медучреждений при симптомах недомогания, использовать для связи с врачами телефон, онлайн-сервисы или приложения;
- избегать прикосновений к глазам, носу, рту.
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