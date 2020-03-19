Коронавирус. Врач поделился советами по его уничтожению, полученными из Китая

«Таким образом, один из ключевых советов специалистов из Китая заключается в том, чтобы стирать постельное белье, одежду, тканевые игрушки при температуре 60 градусов в течение более 30 минут», - пишет источник.

«Кнопки лифта, дверные ручки – это потенциально самые зараженные поверхности. Не нужно прикасаться к ним незащищенными руками – следует использовать антибактериальные салфетки или куски ткани, которые затем нужно выбрасывать в мусорные баки», - посоветовал эксперт.

«Самый важный совет – часто мыть руки с мылом и водой, проделывая каждую процедуру не менее 20 секунд. Такое мытье должно быть обязательным, когда человек приходит на работу или домой», - заметил врач.

использовать дезинфицирующее средство для рук, если мыло и вода недоступны;

при кашле, чихании прикрывать рот и нос салфеткой или рукавом (не руками);

использованные салфетки нужно немедленно помещать в мусорное ведро, а затем мыть руки;

по возможности работать из дома, избегать публичных, общественных мест;

не посещать медучреждений при симптомах недомогания, использовать для связи с врачами телефон, онлайн-сервисы или приложения;

избегать прикосновений к глазам, носу, рту.