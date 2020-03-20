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Ослабленная иммунная система. Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?

простуда

Ослабленная иммунная система считается фактором риска, когда речь идет об угрозе заражения коронавирусной инфекцией. Но насколько в реальности опасен коронавирус, если у человека имеется простуда?

Как сообщает MedikForum.ru, ответ на данный вопрос дали немецкие медики из клиники Charite в Берлине, их доводы опубликовало издание Focus.

В то время как коронавирус распространяется и число его жертв бесконтрольно увеличивается по всему миру, растет и страх перед последствиями инфекции, особенно среди пожилых и людей с уже имеющимися заболеваниями (они считают наиболее уязвимой группой).

Но достаточно ли перенести простую болезнь, например простуду, чтобы оказаться восприимчивым к заражению коронавирусом?

Согласно заключению Федерального центра санитарного просвещения (BZgA), следующие категории граждан в наибольшей степени подвержены возможному заболеванию COVID-19:
  • люди в возрасте от 50 до 60 лет,
  • курильщики,
  • люди с определенными заболеваниями, среди которых
  • патологии сердца (например, ишемическая болезнь сердца),
  • болезни легких (астма, хронический бронхит),
  • хронические заболевания печени,
  • сахарный диабет,
  • рак,
  • люди с ослабленной иммунной системой.
Но что подразумевает понятие «ослабленная иммунная система» – нужно ли для этого страдать от серьезных заболеваний или достаточно даже простуды, способной ослабить ее так, что она больше не сможет бороться с вирусом?

Опрошенные врачи из Charite констатируют: если человек в целом отличается достаточно хорошим здоровьем, то временная болезнь, такой как простуда, не сделает его восприимчивым к коронавирусу.

«Конечно, в случае гриппа или простуды иммунная защита организма ослабевает. Однако об иммуносупрессии говорить нельзя. У принципиально здоровых людей иммунная система остается полностью функциональной и поэтому должна быть в состоянии отразить атаку коронавируса даже при двойной нагрузке », - заявили специалисты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье воды улучшает способность организма бороться с коронавирусом.
Теги : коронавирус
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