Ослабленная иммунная система. Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?

люди в возрасте от 50 до 60 лет,

курильщики,

люди с определенными заболеваниями, среди которых

патологии сердца (например, ишемическая болезнь сердца),

болезни легких (астма, хронический бронхит),

хронические заболевания печени,

сахарный диабет,

рак,

люди с ослабленной иммунной системой.

«Конечно, в случае гриппа или простуды иммунная защита организма ослабевает. Однако об иммуносупрессии говорить нельзя. У принципиально здоровых людей иммунная система остается полностью функциональной и поэтому должна быть в состоянии отразить атаку коронавируса даже при двойной нагрузке », - заявили специалисты.