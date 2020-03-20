Вирусолог назвал простой и действенный способ уберечься от коронавируса
Врач призвал изменить свое отношение к заболеванию.
Профессор-инфекционист Грэм Медли из Лондонской школы гигиены и тропической медицины предложил самый простой и действенный способ профилактики заражения коронавирусом. Профессор моделирования инфекционных заболеваний считает, что нужно всего лишь изменить свое отношение к заболеванию и действовать так, словно вы уже заразились.
В этом случае вы престаете паниковать и начинаете принимать меры, чтобы не передать инфекцию окружающим.
«Большинство людей боятся заразиться вирусом. Я думаю, что хороший способ сделать это — представить, что у вас в организме уже есть вирус, и изменить своё поведение, стараться не передавать его», — посоветовал Медли.
«Действуй как заражённый, не избегай заражения. Мойте руки так, как будто вы не хотите передать вирус. Подумайте о своих контактах — вы хотите заразить их? Наша борьба, наша ответственность # Covid_19», — пишет профессор в своем Твиттере.
Какие меры следует принять? Прежде всего, по возможности изолироваться, мыть руки, применять антисептики, следить за изменениями своего здоровья, помогая организму в тяжелый для него период восстановиться.
В советах британского врача самое главное – психологическая составляющая. Человек перестает бояться и начинает действовать разумно и взвешенно, заботясь уже не только о себе, но и об окружающих. Это приносить очень хорошие плоды.
Метод Медли уже получил массу положительных откликов во всем мире. Большинство считает, что он действительно работает, ведь целых две недели инкубационного периода человек не знает, что уже заражен и представляет угрозу для остальных.
«Размышление о том, как ваше собственное поведение может повлиять на других — и изменение его при необходимости — было бы довольно хорошим способом получить более добрый мир в целом», — пишут в комментариях.
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