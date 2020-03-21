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Эксперты пояснили, как долго коронавирус живет на одежде

одежда

Помимо дезинфекции поверхностей и мытья рук существует еще один важный аспект защиты от коронавирусной инфекции – стирка одежды и белья.

Как сообщает MedikForum.ru,к настоящему моменту ученые выяснили, что коронавирус способен жить на одежде в течение по меньшей мере нескольких часов или даже нескольких дней. Об этом пишет издание TODAY.

Эксперты поясняют, что коронавирус дольше живет на твердых и непористых поверхностях, таких как нержавеющая сталь, но он также способен выживать и на мягких поверхностях, например, на тканях одежды и одеял.

Пока еще не все известно о том, как коронавирус реагирует на разные типы тканей, и ученые признаются, что необходимы дополнительные исследования. Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Всемирная организации здравоохранения выпустили несколько полезных рекомендаций по поддержанию дома и одежды в стерильном состоянии.

Итак, чтобы избежать распространения коронавируса, Центр по контролю и профилактике рекомендует, как только вы приходите домой, переодеваться в домашнюю одежду, а уличную – класть в стирку. Если вы сами стираете грязное белье или одежду человека, уже зараженного коронавирусом, обязательно наденьте одноразовые перчатки, продезинфицируйте любые поверхности, с которыми соприкасалась его одежда, и тщательно вымойте руки с мылом, причем тщательно, не менее 20 секунд.

Эксперты также рекомендуют после стирки полностью высушивать вещи и не забывать о чистке стиральной машины. Нужно протирать ее внутреннюю и внешнюю поверхность дезинфицирующими салфетками.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на каких бытовых предметах может задерживаться коронавирус.
Теги : коронавирус
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Эксперты пояснили, как долго коронавирус живет на одежде
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