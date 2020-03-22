В Москве закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки из-за риска распространения COVID-19
В Москве все фитнес-клубы, бассейны и аквапарки будут закрыты до особого распоряжения. Такие меры принимаются в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В столице закрываются все спортивные клубы, бассейны и аквапарки. Контролировать исполнение постановления будут главы территориальных отделов Роспотребнадзора в административных округах Москвы. Решение вступило в силу 21 марта.
Если владельцы аквапарков, фитнес-клубов и бассейнов не будут соблюдать предписания, им грозит административная ответственность, передает агентство «Интерфакс».
Напомним, что по данным на 21 марта общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 306 человек. Только за последние сутки в стране выявили 53 новых случая.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что итальянский медик из Ломбардии развеял популярный миф о вирусе COVID-19, активно обсуждаемый в средствах массовой информации.
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