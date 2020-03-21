Медик из Италии развеял популярный миф о коронавирусе

«У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и пожилые», - заявил медик.

Медик рассказал в интервью, что сейчас половина тяжелых больных в отделении – это люди младше 65 лет. Таким образом, Пенсенти опроверг мнение о том, что COVID-19 опасен лишь для пожилых людей.При этом различие между инфицированными все-таки есть. Так, более молодые люди реже умирают от COVID-19, поскольку они обычно более здоровы, чем пожилые, передает агентство РИА Новости.Напомним, что только за последние сутки в Италии от коронавируса скончались более 700 человек.Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также подтвердили , что молодежь также подвержена самым тяжелым последствиям от COVID-19.