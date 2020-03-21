21-03-2020 21:36 - Медик из Италии развеял популярный миф о коронавирусе21-03-2020 19:28 - Королевская поддержка: Меган Маркл и принц Гарри рассказали, что нужно делать при коронавирусе21-03-2020 19:17 - Китай не сообщает о новых случаях коронавируса 3 дня подряд, но растет число инфицированных из-за рубежа21-03-2020 18:51 - Академик Альштейн спрогнозировал достаточно скорый спад волны коронавируса в России21-03-2020 18:44 - На Ставрополье главного инфекциониста уличили в заражении окружающих коронавирусом21-03-2020 18:06 - Женщина потеряла мать, двух братьев и сестру из-за коронавируса в течение недели21-03-2020 18:03 - Диетолог Гинзбург назвал недорогой продукт, мощно поддерживающий иммунитет21-03-2020 17:18 - ВОЗ: "Молодежь, вы не непобедимы, коронавирус может убить и вас"21-03-2020 14:58 - Коронавирус действительно живет 3 дня на пластике? Да, но это сложно21-03-2020 14:27 - Можно ли помочь иммунной системе отразить коронавирус?21-03-2020 13:57 - Может ли кровь выживших после коронавируса спасти тяжелых пациентов?21-03-2020 13:18 - Страны вводят жесткий карантин - коронавирус уже создает проблемы для больниц во всем мире21-03-2020 12:17 - Грязные деньги: может ли коронавирус передаваться через бумажные банкноты?21-03-2020 11:32 - Италия может прибегнуть к развертыванию армии для обеспечения карантина из-за коронавируса21-03-2020 11:08 - Малышева сообщила сроки создания вакцины от коронавируса в России

Медик из Италии развеял популярный миф о коронавирусе

Врач и пациент

В народе бытует мнение, что тяжелым формам коронавируса подвержены только пожилые люди. Глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Пенсенти развеял этот популярный миф.

Медик рассказал в интервью, что сейчас половина тяжелых больных в отделении – это люди младше 65 лет. Таким образом, Пенсенти опроверг мнение о том, что COVID-19 опасен лишь для пожилых людей.

«У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и пожилые», - заявил медик.


При этом различие между инфицированными все-таки есть. Так, более молодые люди реже умирают от COVID-19, поскольку они обычно более здоровы, чем пожилые, передает агентство РИА Новости.

Напомним, что только за последние сутки в Италии от коронавируса скончались более 700 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также подтвердили, что молодежь также подвержена самым тяжелым последствиям от COVID-19.
Теги : Италия, коронавирус, коронавирус из китая
Яндекс.Новости Читать в Дзен
«Привыкаем к новому режиму»: Кристина Орбакайте поделилась домашним фото без макияжа
Немецкие медики рекомендуют черемшу для укрепления иммунной системы
Медик из Италии развеял популярный миф о коронавирусе