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Для молодежи коронавирус также опасен, как и для пожилых людей

Для молодежи коронавирус также опасен, как и для пожилых людей

Развеян миф возрастной предпочтительности COVID-19.

Итальянский врач опроверг распространенное утверждение о том, что коронавирус наиболее опасен для пожилых людей, а для молодежи совершенно не представляет угрозы.

Руководитель отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии доктор Антонио Песенти заявил, что среди его пациентов лишь половина старше 65 лет, соответственно, половина, моложе этого возраста. Причем, более молодые больные также находятся в очень тяжелом состоянии. Многим из них 20 и 30 лет.

Единственным различием между двумя группами пациентов является то, что «молодые люди обычно более здоровы, поэтому их выживаемость выше», заявил доктор Пезенти.

Кстати, за минувшие сутки Россия пополнилась еще 61 случаем коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Большинство из них – 54 человека, жители столицы.

В штабе уточнили, что все новые случаи - завозные. Заболевшие граждане недавно вернулись из стран, признанных неблагополучными по коронавирусной инфекции. Прибывшие уже госпитализированы в инфекционные боксы. Теперь проводится работа по выявлению всех, с кем они успели поделиться заразой по прибытию домой. Контактной группе также придется сдать анализы на коронавирус и отправиться под домашний арест на 14 дней.

Таким образом, в стране на сегодняшний день уже 367 инфицированных. Всего под медицинским наблюдением с января 2020 года находилось 104 577 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек.

Ослабленная иммунная система считается фактором риска, когда речь идет об угрозе заражения коронавирусной инфекцией.
Теги : иммунная сисиема, коронавирус, опасность для молодежи
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Для молодежи коронавирус также опасен, как и для пожилых людей
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