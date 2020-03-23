23-03-2020 11:59 - Китай начинает клинические испытания вакцины против коронавируса23-03-2020 11:56 - Российские медики полетели спасать Италию от коронавируса23-03-2020 11:34 - Коронавирус: 71 новый случай выявлен в России за сутки, правительство выделят 20 миллиардов на борьбу с инфекцией23-03-2020 11:22 - Не только пожилые: названы категории населения, входящие в группу риска по коронавирусу23-03-2020 10:47 - Но вы держитесь: из-за коронавируса россиян теперь не будут обследовать в плановом порядке23-03-2020 10:26 - Министр промышленности и торговли прокомментировал ситуацию с пустыми полками в магазинах23-03-2020 07:47 - 4 мифа о коронавирусе, в которые не стоит верить23-03-2020 07:38 - Коронавирус может привести к временной потере обоняния23-03-2020 06:22 - Группа крови может влиять на риск заражения новым коронавирусом23-03-2020 05:30 - Назван витамин, дефицит которого в условиях самоизоляции может быть очень опасен23-03-2020 05:00 - «Это отличается от простуды и гриппа». Заразившая британка рассказала, как проявляется коронавирус23-03-2020 02:48 - Как не заразится коронавирусом при поездке в общественном транспорте23-03-2020 02:37 - Назван способ не сойти с ума в период домашней изоляции23-03-2020 02:23 - Второй борт ВКС России приземлился недалеко от Рима23-03-2020 02:10 - Каждому американцу выплатят по тысяче долларов для борьбы с коронавирусом

Но вы держитесь: из-за коронавируса россиян теперь не будут обследовать в плановом порядке

Но вы держитесь: из-за коронавируса россиян теперь не будут обследовать в плановом порядке

К сохранению и укреплению здоровья взрослого населения вернутся позже.

Распоряжением правительства России в стране приостановлена диспансеризация взрослого населения, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

- В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории России временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства России от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения России, - говорится в опубликованном 23 марта документе.

В заявлении также поясняется, что население должно быть оповещено о приостановлении профилактических мероприятий. Это должны сделать федеральный и территориальный фонды ОМС.

По последним данным за минувшие сутки в России был зарегистрирован еще 71 случай коронавируса. Теперь общее число заболевших составляет 438. Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что все новые заболевшие выявлены в столице.

В руководстве, выпущенным специалистами Йельского университета, рассказывается о том, что известно о вспышке коронавируса COVID-19 и его влиянии на пожилых людей, а также о том, как пожилые люди и лица, обеспечивающие уход, могут обеспечить им максимальную безопасность.
Теги : диспансеризация россиян, коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Новый вид сканирования поможет при мужском раке
Китай начинает клинические испытания вакцины против коронавируса
Российские медики полетели спасать Италию от коронавируса