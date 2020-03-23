Но вы держитесь: из-за коронавируса россиян теперь не будут обследовать в плановом порядке
К сохранению и укреплению здоровья взрослого населения вернутся позже.
Распоряжением правительства России в стране приостановлена диспансеризация взрослого населения, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
- В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории России временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства России от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения России, - говорится в опубликованном 23 марта документе.
В заявлении также поясняется, что население должно быть оповещено о приостановлении профилактических мероприятий. Это должны сделать федеральный и территориальный фонды ОМС.
По последним данным за минувшие сутки в России был зарегистрирован еще 71 случай коронавируса. Теперь общее число заболевших составляет 438. Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что все новые заболевшие выявлены в столице.
В руководстве, выпущенным специалистами Йельского университета, рассказывается о том, что известно о вспышке коронавируса COVID-19 и его влиянии на пожилых людей, а также о том, как пожилые люди и лица, обеспечивающие уход, могут обеспечить им максимальную безопасность.
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