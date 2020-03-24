Из-за угрозы коронавируса в Ростове-на-Дону принялись дезинфицировать многоэтажки
Управляющие компании и ТСЖ теперь обязаны по нескольку раз в день обрабатывать противовирусными средствами подъезды, протирать перила и мыть лифты.
Губернатор Ростовской области подписал распоряжение о необходимости дезинфекции мест общественного пользования в многоквартирных домах. Министерство ЖКХ региона уже направило рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ. Согласно им подъезды домов (холлы, лифты, перила) должны по нескольку раз в день обрабатываться хлорсодержащими препаратами.
Областная власть отчиталась, что возражений не последовало, управляющие компании уже активно включились в профилактическую работу. Мероприятия по дезинфекции проводятся также в торговле и общепите, в транспорте и других местах широкой доступности.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области возможно появились первые заболевшие коронавирусом. Трое жителей региона прибыли из Монако, Таиланда и Франции. Наличие COVID-19 у них показал экспресс-тест. Теперь их изолировали в инфекционные боксы, и ждут результатов более глубокого исследования.
В регионе отмечается стремительный рост количества граждан с подозрением на вирус. Еще 21 марта под наблюдением было чуть больше 412 человек, 23 марта этот показатель увеличился до 761 человек, а по данным на 24 марта зарегистрировано уже 1148 человек с подозрением на COVID-19. Все они находятся под бдительным наблюдением врачей.
Для этого на базе детской больницы № 2 Ростова-на-Дону организовали изолятор. Причина — свирепствующая по всему миру коронавирусная инфекция нового типа.
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