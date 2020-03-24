В России из-за коронавируса может подорожать бензин
Владельцы АЗС жалуются на убытки из-за снижения спроса на топливо во время изоляции граждан.
Казалось бы, где связь между коронавирусом и ценами на бензин, но Независимый топливный союз, в который входят владельцы крупных АЗС и трейдеры обратились к правительству страны с просьбой оказать им государственную поддержку. Выражаться она должна в отмене системы «Платон», прощении всех долгов и полной защите от проверок до нормализации обстановки. Иначе топливный бизнес понесет убытки и придет в упадок, жалуются поставщики. А это может привести к тому, что могут возникнуть перебои с доставкой самого необходимого, того же лекарства от COVID-19, например.
В стране тут же предрекли скорое повышение цен на бензин. И хотя президент НТС Павел Баженов позже попытался объяснить, что о повышении в письме не шла речь и его просто неправильно поняли, объяснение выглядело не слишком убедительно.
-О повышении цен на бензин в России в нашем письме речи не шло. Там была единственная строчка, что возможны спекуляции, но это не основной посыл. Мы не говорим о том, что будет рост цен. Это вольная интерпретация журналистов. Письмо было о другом. Оно было о необходимости поддерживать отрасль в условиях пандемии, – говорит Баженов.
Чуть позже он все же оговорился, что рост цен на бензин возможен, но заявил, что Независимый топливный союз не имеет к этому никакого отношения.
-Рубль очень активно дешевеет. Это разгоняет инфляцию, а цены на бензин растут в рамках инфляции. Соответственно есть большая вероятность, что инфляция будет выше запланированной, и это приведет к росту цен выше запланированного показателя, – витиевато открестился от грядущего повышения цен на топливо Баженов.
В пресс-службе ФАС на прошлой неделе заверили, что не видят предпосылок для роста цен на бензин в России. Даже при подорожании за год АИ-92 на десять процентов, цены на топливо на внутреннем рынке остаются ниже экспортных. Поэтому не стоит паниковать и запасаться вместе с гречкой и туалетной бумагой еще и бензином.
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала, в какие сроки может появиться вакцина от коронавируса в России. Она считает, что вакцину начнут использовать в клинической практике не раньше, чем через три месяца.
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