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Контактировавших с больными коронавирусом теперь легко найдут по сотовому телефону

Контактировавших с больными коронавирусом теперь легко найдут по сотовому телефону

Система отслеживания по геолокации будет разработана до 27 марта.

Минкомсвязи поручено в срок до 27 марта создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с больными коронавирусной инфекцией. Так решили на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Таки образом будет оперативно определяться круг лиц, с которым успел пообщаться инфицированный COVID-19 до того, как его изолировали в инфекционном боксе или в собственном доме. Использоваться для этого будет геолокация, предоставляемая операторами сотовой связи. Граждан даже обещают информировать о состоявшемся контакте с заболевшим путем рассылки СМС, предупреждая о необходимости самоизоляции. А чтобы не возникло желания пойти на нарушение закона путем несоблюдения режима карантина, сведения будут передаваться еще и оперативные штабы субъектов Российской Федерации по месту жительства гражданина.

Если у кого-то еще были сомнения, что каждый его шаг находится под контролем, теперь их просто не осталось.

По последним данным в России заразились коронавирусом 445 человек, 21 из них уже поправился, погибших нет. Смерть 79-летнего профессора из Университета нефти и газа объяснили сопутствующими заболеваниями, хотя у женщины был подтвержден COVID-19.

В мире зафиксировано 383944 случая заражения коронавирусом, 101911 человек выздоровели, 16595 погибли. Лидирует по количеству смертей Италия, в которой умерло всего 6077 человек, из них 601 - за минувшие сутки.

Итальянское издание Corriere Della Sera опубликовало интервью с хирургом из больницы в Бергамо, которая рассказала о критической ситуации в госпиталях страны из-за массовой заболеваемости коронавирусом. Женщина утверждает, что больным не хватает самых обычных средств помощи и препаратов.
Теги : геолокация, коронавирус, телефон
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Может ли эпидемия повысить в России рождаемость
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