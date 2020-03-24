Контактировавших с больными коронавирусом теперь легко найдут по сотовому телефону
Система отслеживания по геолокации будет разработана до 27 марта.
Минкомсвязи поручено в срок до 27 марта создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с больными коронавирусной инфекцией. Так решили на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Таки образом будет оперативно определяться круг лиц, с которым успел пообщаться инфицированный COVID-19 до того, как его изолировали в инфекционном боксе или в собственном доме. Использоваться для этого будет геолокация, предоставляемая операторами сотовой связи. Граждан даже обещают информировать о состоявшемся контакте с заболевшим путем рассылки СМС, предупреждая о необходимости самоизоляции. А чтобы не возникло желания пойти на нарушение закона путем несоблюдения режима карантина, сведения будут передаваться еще и оперативные штабы субъектов Российской Федерации по месту жительства гражданина.
Если у кого-то еще были сомнения, что каждый его шаг находится под контролем, теперь их просто не осталось.
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