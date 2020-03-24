Медики назвали семь худших продуктов для сердца

Испанские врачи убеждены, что проблемы с сердцем могут возникнуть от диабета, повышенного давления и холестерина. Также негативно отражаются на здоровье органа стрессы, сидячий образ жизни, лишние килограммы, употребление алкоголя и курение, а также употребление в пищу определенных продуктов.Среди других продуктов, которые негативно отражаются на состоянии нашего сердца – магазинная выпечка в виде булочек, кексов, а также замороженная пицца. Медики советуют ограничить и употребление соли, алкогольных и энергетических напитков, газировки.Специалисты рекомендуют соблюдать средиземноморскую диету и выполнять ежедневно физические упражнения – не менее 45 минут в день.